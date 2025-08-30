Social Marmelada de mere, deliciul care făcea furori pe vremea lui Ceaușescu. O poți pregăti cu doar câteva ingrediente







Toamna este anotimpul în care merele sunt dulci și aromate, numai bune de folosit pentru prepararea gemurilor sau deserturilor cu scorțișoară. Pe vremuri, marmelada de mere se număra printre puținele produse disponibile pe rafurile magazinelor, iar majoritatea românilor se înghesuiau să o cumpere atunci când o găseau. Astfel, micile stocuri se epuizau rapid, iar gospodinele erau nevoite să prepare toate gemurile și dulcețurile în casă. Deși multe persoane se feresc să o pregătească, rețeta de marmeladă este simplă și ieftină.

Fie că alegi să o savurezi alături de pâine prăjită cu unt sau o folosești la prepararea deserturilor, marmelada de mere va fi o adevărată încântare pentru papilele gustative.

Ingredientele necesare:

1,5 kg mere coapte și zemoase (soiuri dulci-acrișoare)

300 g zahăr sau după gust (sau 200 g miere)

zeama unei lămâi

1 linguriță scorțișoară sau esență de vanilie (opțional)

50 ml apă (pentru fierbere)

Începe prin a spăla bine merele și a le curăța de semințe și cotor. Taie fructele în cuburi mici pentru a facilita fierberea uniformă. Pune merele într-o cratiță încăpătoare și adaugă puțină apă, doar cât să acopere fundul vasului, pentru a preveni lipirea fructelor.

Fierbe merele la foc mediu, amestecând din când în când, până când devin moi și încep să se destrame. După ce merele sunt bine fierte, pasează-le cu ajutorul unui blender sau al unei furculițe, în funcție de textura dorită: pentru o marmeladă fină, blenderul este ideal, iar pentru o variantă mai rustică, păstrează bucățele mai mari.

Adaugă zahărul sau mierea, după gust, și zeama de lămâie, care va ajuta la conservarea culorii și va accentua aroma. Dacă vrei să dai marmeladei un plus de savoare, poți adăuga scorțișoară, vanilie sau chiar puțin ghimbir ras.

Continuă să fierbi compoziția la foc mic, amestecând constant, până când se îngroașă și capătă consistența dorită. Marmelada este gata atunci când se desprinde ușor de pe lingură și are o textură uniformă.

Odată pregătită, toarnă marmelada fierbinte în borcane sterilizate, închide ermetic și las-o să se răcească. Poți păstra borcanele în cămară pentru câteva luni.