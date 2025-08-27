Social Cea mai ușoară rețetă de plăcintă cu mere Un deliciu care te trimite cu gândul la copilărie







Odată cu primele semne ale toamnei, multe gospodine încep să pregătească deserturi cu fructe de sezon. Merele, perele sau prunele sunt zemoase și au un gust aparte în sezonul lor, iar plăcintele preparate cu aceste fructe îi vor cuceri pe toți ai casei.

Pe vremuri, plăcinta cu mere era nelipsită din caietele de rețete ale bunicilor. Se prepara rapid, cu ingrediente simple, iar aroma ei umplea întreaga casă. Chiar dacă astăzi găsim prăjituri sofisticate în cofetării, rețeta clasică nu se compară cu niciun alt desert cunoscut.

Ingredientele necesare:

400 de grame de făină

200 de grame de unt rece

100 de grame de zahăr pudră

2 gălbenușuri

6 linguri de lapte rece

1 praf de sare

Untul nu trebuie topit, ci incorporat rece, pentru ca aluatul să rămână sfărâmicios și fin după coacere. Un kilogram de mere este suficient pentru o tavă de dimensiuni medii. Merele se dau pe răzătoare și se călesc câteva minute cu zahăr și scorțișoară.

În felul acesta, își lasă aroma, dar se evaporă și o parte din zeamă, astfel încât plăcinta să nu devină moale. La final, câteva picături de esență de vanilie pot intensifica gustul.

Aluatul se împarte în două părți. Prima foaie se așază în tavă, iar deasupra acesteia se presară un strat subțire de griș sau de pesmet. Acest truc este folosit de unele gospodine pentru a absorbi excesul de suc de mere. Deși multe persoane preferă să pună o lingură de griș în compoziția de mere călite, gospodinele cu experiență spun că este esențial ca acesta să fie presărat pe prima foaie.

Deasupra se așază merele călite și a doua foaie de aluat, care se înțeapă ușor cu furculița pentru a permite aburilor să iasă în timpul coacerii. Tava se introduce în cuptor, la 180 de grade, timp de 40-45 de minute, până ce plăcinta capătă o culoare aurie. După ce se răcește, plăcinta se pudrează cu zahăr.