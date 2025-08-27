Social Cartofii prăjiți cu orice. Ciudatele preferințe culinare ale românilor







Românii vor cartofi prăjiți aproape cu orice alt fel de mâncare, iar comportamentul de consum prin comenzi la curier mai arată și alte ciudățenii, potrivit unei analizei realizate de Horeka by Roweb, platformă software dedicată digitalizării restaurantelor.

Industria HoReCa din România a trecut prin transformări majore între 2021 și 2025, iar românii comandă mai puțin, dar plătesc mai mult, se mai arată în cercetare.

Studiul se bazează pe peste 1,15 milioane de comenzi procesate și oferă o perspectivă detaliată asupra evoluției comportamentului de consum în ultimii cinci ani.

Datele arată că românii comandă mai puține produse, dar plătesc mai mult pentru ele. Între 2021 și 2024, valoarea medie a unei comenzi s-a menținut stabilă, la 74 de lei. În 2025, aceasta a urcat la 83,5 lei, o creștere de 12,24%.

În schimb, numărul mediu de produse comandate a scăzut cu aproximativ 31%: de la 4,53 produse în 2021 la 3,14 produse în 2025.

Această discrepanță evidențiază un fenomen simplu: scumpirea meniurilor a schimbat modul în care clienții aleg. Românii preferă să mențină un buget similar, dar reduc cantitatea de produse comandate.

Analiza arată că pauza de masă a angajaților a devenit cea mai profitabilă perioadă a zilei pentru restaurante. Potrivit datelor, 47,8% din comenzi sunt plasate la prânz.

Dimineața concentrează 38,2% din comenzi, iar seara reprezintă doar 13,2%. În intervalul de noapte, comenzile scad drastic, atingând 0,7% din total.

Specialiștii din domeniu spun că acest tipar reflectă schimbarea stilului de viață urban: clienții preferă să comande la birou sau în drum spre locul de muncă, în timp ce cina rămâne, de cele mai multe ori, un moment dedicat ieșirilor în oraș sau gătitului acasă.

În timpul săptămânii, ziua de joi generează cele mai multe comenzi, cu 15,8% din total, fiind urmată de miercuri și vineri.

În weekend, comportamentul consumatorilor se schimbă. Sâmbăta și duminica cumulează doar un sfert din totalul comenzilor, semn că românii preferă să iasă direct la restaurant, în loc să comande acasă.

Această tendință este confirmată și de reprezentanții industriei, care susțin că prânzul de birou este motorul principal al comenzilor online.

Martie este luna în care românii comandă cel mai mult. Potrivit raportului Horeka, s-au înregistrat 111.432 de comenzi în această perioadă, cu 34% mai multe decât în septembrie, când au fost doar 83.208 comenzi.

Specialiștii explică această diferență prin efectele sezonalității. Martie marchează revenirea la rutină după sărbători și perioadele de post, când restaurantele oferă meniuri speciale. În schimb, septembrie vine după concedii și vacanțe, iar clienții preferă să gătească acasă pentru a-și echilibra bugetele.

Studiul Horeka a identificat o dată istorică pentru industria livrărilor: 23 iulie 2021. În acea zi s-au înregistrat de patru ori mai multe comenzi decât în oricare altă zi analizată.

Explicația probabilă ține de contextul pandemiei și de ridicarea restricțiilor în România, care a stimulat atât restaurantele, cât și clienții să profite de libertatea recâștigată.

Raportul arată clar că românii rămân fideli „confort food-ului”. Cel mai comandat produs este meniul zilei cu cartofi prăjiți, considerat o opțiune rapidă, convenabilă și accesibilă.

Această preferință a rămas constantă în ultimii cinci ani, semnalând că gusturile clienților nu s-au schimbat radical, în ciuda modificărilor legate de prețuri și bugete.

Chiar dacă plățile digitale au câștigat popularitate, numerarul rămâne metoda preferată pentru majoritatea comenzilor.

Conform raportului, peste 676.000 de comenzi au fost plătite cash, în valoare de 48 milioane de lei, față de 216.000 de comenzi achitate cu cardul, în valoare de 16,8 milioane de lei.

Totuși, analiza arată că valoarea medie a comenzilor plătite digital este cu 9% mai mare, semn că utilizatorii de card preferă produse mai scumpe sau comenzi mai complexe.