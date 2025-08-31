Social Rețete vechi de zacuscă. Rezistă toată iarna și păstrează gustul legumelor coapte







Zacusca de vinete este unul dintre cele mai apreciate preparate tradiționale românești, perfectă pentru sezonul rece. În această perioadă, tarabele din piețe sunt pline cu legume de sezon, iar majoritatea gospodinelor se înghesuie să le cumpere pentru prepararea conservelor. Fie că alegi să le folosești pentru zacuscă sau murături, rezultatul va fi pe măsura așteptărilor.

După rețeta veche, ardeii kapia și vinetele erau coapte pe plită, iar gustul lor era inconfundabil. Dacă nu ai această posibilitate, optează pentru a le coace în cuptor.

Ingredientele necesare

2 kg vinete coapte

1 kg ardei capia copți

500 g ceapă

300 ml ulei de floarea-soarelui

3-4 roșii coapte sau 200 g pastă de roșii

2-3 foi de dafin

1 linguriță boia dulce

sare și piper după gust

Vinetele și ardeii se coc pe grătar sau în cuptor, până când pielița se înnegrește ușor. Se lasă să se răcească, apoi se curăță de coajă și se taie în cubulețe. Pentru o variantă mai cremoasă. legumele pot fi tocate cu ajutorul robotului de bucătărie.

Ceapa se toacă mărunt și se călește în ulei până devine aurie. Se adaugă roșiile sau pasta de roșii și se lasă să fiarbă câteva minute.

În cratița cu ceapă și roșii se adaugă vinetele și ardeii tocați, foile de dafin și boiaua. Se fierbe la foc mic, amestecând constant, până când compoziția se leagă și uleiul iese la suprafață.

Zacusca fierbinte se pune în borcane sterilizate, se închid ermetic și se întorc cu capacul în jos pentru câteva minute. După răcire, acestea se păstrează la loc răcoros.

Zacusca de ciuperci este o alternativă delicioasă la rețeta cu vinete, potrivită pentru cei care iubesc gustul ciupercilor.

Ingrediente:

1 kg ciuperci champignon sau hribi, curățate și tăiate felii

500 g ceapă

500 g ardei capia copți

300 ml ulei de floarea-soarelui

2-3 roșii coapte sau 150 g pastă de roșii

2 foi de dafin

1 linguriță boia dulce

Sare și piper după gust

Ardeii se coc, se curăță de coajă și se taie fâșii. Ceapa se toacă mărunt, iar ciupercile se curăță și se feliază. Într-o cratiță mare, se încălzește uleiul și se călește ceapa până devine aurie. Se adaugă ciupercile și se gătesc până își lasă sucul și se evaporă lichidul.

Se pun ardeii și roșiile sau pasta de roșii, foile de dafin și boiaua. Se amestecă și se fierbe la foc mic, amestecând constant, până când zacusca ajunge la consistența dorită.