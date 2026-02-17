Cum a fost afectată piața imobiliarî de incertitudinile clasei politice. Numărul tranzacțiilor a scăzut în semnificativ în ultimul an

Volumul total al tranzacțiilor imobiliare din România a ajuns în 2025 la aproximativ 525 de milioane de euro, cu aproape 30% sub nivelul înregistrat în 2024, arată raportul anual al companiei de consultanță Colliers. Specialiștii atrag atenția că scăderea nu reflectă un dezinteres al investitorilor, ci amânarea unor tranzacții majore și incertitudinile politice din anul precedent.

Investitorii autohtoni au fost principalii actori pe piață, generând circa 30% din volumul tranzacțiilor și acumulând investiții de aproape 1,8 miliarde de euro în ultimul deceniu.

„Investitorii români au fost cea mai importantă sursă de capital pe piața imobiliară locală, generând aproximativ 30% din volumul tranzacțiilor realizate în 2025 și acumulând investiții de aproape 1,8 miliarde de euro în ultimii zece ani, peste nivelul înregistrat de capitalul sud-african sau cel austriac în aceeași perioadă”, se arată în raport.

La nivel regional, piața a trecut de la o perioadă de așteptare la una de execuție efectivă a tranzacțiilor, investitorii începând să închidă acorduri pe baze de evaluare mai realiste.

„Una dintre cele mai importante tendințe de pe piața investițiilor din România este rolul tot mai puternic al capitalului autohton, care a devenit un factor de stabilitate. Dacă în trecut capitalul străin era dominant, în ultimii ani, cu foarte puține excepții, capitalul generat local s-a clasat în mod repetat pe unul dintre primele două locuri din top, ceea ce reprezintă un semnal clar al maturizării economiei locale”, explică Ionuț Mandanac, associate director | capital markets la Colliers.

În 2025, segmentele retail și birouri au fost principalele motoare ale pieței. Retailul a generat aproximativ 38% din volumul total, cea mai importantă tranzacție fiind vânzarea unui portofoliu de parcuri comerciale de 32.000 mp către fondul britanic M Core, pentru circa 57 de milioane de euro.

Segmentul de birouri a reprezentat 31% din tranzacții, cu achiziții semnificative precum prima fază a proiectului Equilibrium din București, cumpărată de fondul maghiar Gránit Asset Management pentru aproximativ 52 de milioane de euro, și clădirea Victoria Center, achiziționată de Solida Capital din Orientul Mijlociu.

Sectorul hotelier a fost marcat de vânzarea Hilton Garden Inn Bucharest Airport, evaluată la aproximativ 40 de milioane de euro, considerată a doua cea mai mare tranzacție hotelieră din istoria pieței locale. Consultanții Colliers subliniază că relevanța acestei tranzacții constă în faptul că este un hotel nou, dezvoltat de la zero, reprezentând un produs investițional matur.

Randamentele pentru proprietățile de top au rămas stabile în 2025: 7,25% pentru centre comerciale dominante, 7,50% pentru clădiri de birouri premium și 7,75% pentru spații industriale de top.

Băncile continuă să susțină activele performante, iar cea mai mare refinanțare din piața locală a depășit 500 de milioane de euro pentru proiectele AFI Cotroceni, AFI Brașov și AFI Ploiești.

Alex Milcev, partner, Tax & Law Services Leader EY România și Moldova, atrage atenția că legislația fiscală complexă influențează structura tranzacțiilor.

„Legislația fiscală se schimbă într-un ritm accelerat, iar regulile devin tot mai complexe, motiv pentru care investitorii analizează mult mai atent structura tranzacțiilor și impactul fiscal pe termen mediu și lung”, a arătat acesta.

În regiune, investițiile în Europa Centrală și de Est au crescut cu 31% în 2025, ajungând la 11,6 miliarde de euro. În România, consultanții Colliers anticipează o revenire a lichidității și o creștere moderată a volumului de tranzacții, estimându-se că acestea ar putea depăși 750 de milioane de euro și, în scenariul optimist, pragul de 1 miliard de euro.

„Dacă mediul politic intern se menține stabil, guvernul poate să continue reformele și nu intervin șocuri externe majore, piața investițională poate intra într-o fază de revenire sustenabilă. Apetitul investitorilor este prezent, iar tranzacțiile se finalizează atunci când există convergență între așteptările vânzătorilor și parametrii de investiție ai cumpărătorilor. Piața funcționează optim când prețurile reflectă echilibrul dintre fundamentele activelor și costul capitalului”, conchide Robert Miklo, partner | Head of Capital Markets la Colliers.

Colliers, unul dintre liderii globali în servicii de consultanță imobiliară și managementul investițiilor, operează prin trei platforme principale – Servicii Imobiliare, Consultanță Tehnică și Managementul Investițiilor – și gestionează active de 108 miliarde de dolari, cu o echipă de 24.000 de profesioniști și venituri anuale de aproape 5,5 miliarde de dolari.