Apropiații lui Viktor Orban au pus ochii pe activele ATAC Hiperdiscount by Auchan din România

Grupul ungar Indotek, controlat de omul de afaceri Dániel Jellinek, considerat apropiat al premierului Viktor Orban, pregătește o tranzacție care ar putea marca o revenire puternică pe piața de retail din România, într-un context în care sectorul comercial local traversează o perioadă de repoziționări și schimbări de proprietate, potrivit ZF.

Indotek analizează preluarea componentei imobiliare a centrelor comerciale în care funcționează magazinele ATAC, formatul de hiperdiscount lansat de Auchan în România în primăvara anului 2024. Primele unități au fost deschise la Brașov, urmate de Ploiești și Timișoara, iar ulterior conceptul a fost extins la Târgu-Mureș, Galați, Satu Mare, Sibiu, București și Oradea, ajungând la un total de nouă magazine.

Formatul ATAC a rezultat din transformarea unor hipermarketuri Auchan în magazine cu prețuri reduse, cu un sortiment de aproximativ 17.000 de produse, expuse la palet și bax, și cu costuri operaționale optimizate.

O eventuală achiziție a activelor imobiliare aferente acestor centre ar consolida colaborarea deja existentă dintre Indotek și brandul francez. La sfârșitul anului 2023, grupul lui Jellinek a preluat 47% din operațiunile Auchan din Ungaria, indicând atunci că va participa la deciziile strategice, inclusiv la extinderea rețelei, cu accent pe zonele rurale și pe valorificarea sinergiilor dintre retail și expertiza imobiliară.

Pe plan internațional, Indotek a cumpărat în 2023 două centre comerciale în Valencia și Barcelona de la Merlin Properties, pentru 22 de milioane de euro, iar în 2024 a achiziționat centrul comercial Espacio León de la Blackstone pentru 50 de milioane de euro. În mai 2025, grupul a preluat trei centre comerciale în Grecia, fiecare găzduind hipermarketuri Sklavenitis, însumând 67 de magazine.

Pe piața românească, Indotek a intrat în 2019, prin achiziția mall-ului Promenada din Târgu Mureș, tranzacție estimată la 43 de milioane de euro. Ulterior, grupul a investit 16 milioane de euro în modernizarea și rebranduirea centrului, redenumit Plaza M. Complexul are o suprafață de 55.000 de metri pătrați, găzduiește aproximativ 90 de magazine și are un grad de ocupare de circa 92%.

Strategia declarată a companiei a vizat revitalizarea și extinderea proprietăților existente, mai degrabă decât dezvoltarea unor proiecte noi. Extinderea locală a continuat prin achiziția clădirilor de birouri Băneasa Business Center și Bucharest Business Center din București, precum și a proiectului industrial Aiud Industrial Park din județul Alba. Reprezentanții grupului au indicat anterior că investițiile imobiliare administrate în România au depășit 150 de milioane de euro.

La nivel european, Indotek este prezent în 13 țări și deține un portofoliu important în Ungaria, cu peste 30 de clădiri de birouri, mai mult de 20 de centre comerciale, hoteluri și aproximativ 100 de spații de depozitare. Dániel Jellinek a intrat în 2019 în clasamentul celor mai bogați unguri, cu o avere estimată de Forbes la circa 300 de milioane de euro, nivel ulterior indicat la peste 380 de milioane de euro.