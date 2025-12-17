Un mare lanț de supermarketuri ar putea fi preluat de frați Pavăl de la Dedeman. Negocierile, purtate în spatele ușilor închise

Karina Pavăl ar fi elaborat oferta prin care Dedeman își propune preluarea magazinelor Carrefour, iar sursele Hotnews spun că grupul românesc se află pe lista favoriților pentru această tranzacție. Anterior, profit.ro anunțase intenția familiei Pavăl de a intra în cursa pentru achiziție. Pe lângă lanțul de magazine Dedeman, cei doi frați au investit și în imobiliare.

Karina este fiica lui Dragoș Pavăl, care împreună cu fratele său, Adrian, deține lanțul Dedeman. Presa financiară o consideră „moștenitoarea Dedeman”. În prezent, Carrefour România gestionează peste 450 de magazine în aproximativ 113 orașe din țară.

La finalul lunii octombrie, presa franceză a relatat că grupul a angajat o bancă de investiții pentru a analiza interesul potențialilor cumpărători, într-un context de retragere din România, unde operează de 21 de ani.

Planul Carrefour vizează vânzarea operațiunilor din Europa Centrală și de Est, inclusiv din România, discuțiile desfășurându-se discret cu mari retaileri și fonduri de investiții.

Decizia vine după vânzarea Carrefour Italia, care anul trecut a raportat pierderi operaționale de 67 milioane de euro, tranzacție menită să sporească profitabilitatea grupului.

Oferta pentru Carrefour nu este prima mișcare de extindere a Dedeman în 2025. În vară, frații Pavăl au achiziționat lanțul Praktiker Hellas din Grecia, într-o tranzacție de 120–130 milioane de euro, realizată prin Pavăl Holding. Karina Pavăl deține funcția de vicepreședinte al holdingului.

Lanțul grec include 17 magazine, 1.186 de angajați și deservește anual 7 milioane de clienți, cu peste 60.000 de produse. Pavăl Holding, care centralizează majoritatea afacerilor fraților Pavăl, estimează pentru 2024 un profit net de 1,6 miliarde lei, față de 2,3 miliarde lei în 2023.

Pe lângă retail, frații Pavăl investesc și în imobiliare, cu proiecte în valoare de peste 800 milioane de euro, potrivit profit.ro.