Tragerea Loto, 26 octombrie. Premii de milioane de euro la două categorii. Numerele câștigătaore

Tragerea Loto, 26 octombrie. Premii de milioane de euro la două categorii. Numerele câștigătaore
Noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc vor avea loc duminică, 26 octombrie. Loteria Română a anunțat premii consistente la mai multe categorii:

-La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de 43,32 milioane de lei (8,52 milioane de euro).

-La Noroc este în joc un report cumulat de 3,69 milioane de lei (726.600 de euro).

-La Joker, la categoria I, reportul este 36,29 milioane de lei (7,14 milioane de euro), iar la categoria a II-a acesta depăşeşte 66.600 de lei.

-La Loto 5/40, la categoria I, se consemnează un report în valoare de 58.700 de lei, iar la categoria a II-a, reportul este de 85.400 de lei.

-La Super Noroc, Loteria Română anunţă la categoria I un report de 21.300 de lei.

Tragerile loto de duminică se vor difuza în direct pe România TV, începând cu ora 18:30.

Tragerea de joi, 23 octombrie. Numerele câștigătoare

Tragerea Loto

Sursa Foto: Arhiva EVZ

Joi, la tragerea Joker s-a câştigat premiul la categoria a III-a în valoare de 168.652,28 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicaţia mobilă AmParcat.ro. De asemenea, la tragerea Noroc Plus, s-a câştigat premiul la categoria I, în valoare de 135.121,92 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Cisnădie.

Au fost extrase numerele:

-Loto 6/49: 3, 18, 40, 24, 36, 14 -Noroc: 1 6 1 1 9 5 3 -Joker: 39, 19, 2, 37, 4 + 5 -Noroc Plus: 4 6 5 2 6 4 -Loto 5/40: 3, 14, 7, 2, 8, 23 -Super Noroc: 0, 3, 6, 7, 0, 7

 

