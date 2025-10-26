Tragerea Loto, 26 octombrie. Premii de milioane de euro la două categorii. Numerele câștigătaore

Din cuprinsul articolului Tragerea de joi, 23 octombrie. Numerele câștigătoare

Noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc vor avea loc duminică, 26 octombrie. Loteria Română a anunțat premii consistente la mai multe categorii:

-La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de 43,32 milioane de lei (8,52 milioane de euro).

-La Noroc este în joc un report cumulat de 3,69 milioane de lei (726.600 de euro).

-La Joker, la categoria I, reportul este 36,29 milioane de lei (7,14 milioane de euro), iar la categoria a II-a acesta depăşeşte 66.600 de lei.

-La Loto 5/40, la categoria I, se consemnează un report în valoare de 58.700 de lei, iar la categoria a II-a, reportul este de 85.400 de lei.

-La Super Noroc, Loteria Română anunţă la categoria I un report de 21.300 de lei.

Tragerile loto de duminică se vor difuza în direct pe România TV, începând cu ora 18:30.

Joi, la tragerea Joker s-a câştigat premiul la categoria a III-a în valoare de 168.652,28 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicaţia mobilă AmParcat.ro. De asemenea, la tragerea Noroc Plus, s-a câştigat premiul la categoria I, în valoare de 135.121,92 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Cisnădie.

Au fost extrase numerele:

-Loto 6/49: 3, 18, 40, 24, 36, 14 -Noroc: 1 6 1 1 9 5 3 -Joker: 39, 19, 2, 37, 4 + 5 -Noroc Plus: 4 6 5 2 6 4 -Loto 5/40: 3, 14, 7, 2, 8, 23 -Super Noroc: 0, 3, 6, 7, 0, 7