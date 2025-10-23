Tragerea Loto, 23 octombrie. Numerele câștigătoare. Report de milioane de euro la 6/49

Noile extrageri la Loto au avut loc joi, 23 octombrie 2025, la doar câteva zile după ce, duminică, 19 octombrie, Loteria Română a acordat 38.947 de câștiguri, cu o valoare totală de peste 5,29 milioane de lei.

S-au desfășurat tragerile pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Loto 6/49: 3, 18, 40, 24, 36, 14

Noroc: 1 6 1 1 9 5 3

Joker: 39, 19, 2, 37, 4 + 5

Noroc Plus: 4 6 5 2 6 4

Loto 5/40: 3, 14, 7, 2, 8, 23

Super Noroc: 0, 3, 6, 7, 0, 7

La categoria I a jocului Loto 6/49 se acumulează un report impresionant de peste 42,47 milioane de lei (echivalentul a peste 8,34 milioane de euro). Jocul Noroc aduce un report cumulat de peste 3,58 milioane de lei (mai mult de 704.700 de euro). În cazul Jokerului, categoria I are un report de peste 35,99 milioane de lei (peste 7,07 milioane de euro), iar la categoria a III-a se înregistrează un fond de câștiguri de aproximativ 102.000 de lei (peste 20.000 de euro).

Pentru Noroc Plus, reportul de la categoria I depășește 111.300 de lei (echivalentul a 21.800 de euro).

La Loto 5/40, categoria a II-a aduce un report de peste 56.000 de lei, iar jocul Super Noroc pune la bătaie un report cumulat ce depășește 49.260 de lei. La cea mai recentă tragere Loto 5/40, premiul de categoria I, în valoare de 780.639,80 de lei, a fost câștigat cu un bilet jucat la o agenție din Galați.

De asemenea, la tragerea Joker, s-au obținut două câștiguri de categoria a II-a, fiecare în valoare de 745.501,64 de lei, biletele norocoase fiind jucate la agenții din Iași și Timișoara.

Cel mai recent mare câștig la Loto 6/49 a fost obținut pe 11 mai 2025, în valoare de aproximativ 1,96 milioane de euro. Biletul câștigător a fost jucat online, pe aplicația AmParcat.ro, fiind completat cu două variante simple la Loto 6/49 și una la Noroc.

Acesta a fost al doilea câștig de categoria I din anul 2025 la Loto 6/49. Anterior, pe 30 martie 2025, premiul cel mare, de 6,3 milioane de euro, a fost câștigat de un jucător din Timișoara, care, după plata impozitului, a rămas cu 3,8 milioane de euro.