Muncă în străinătate, dor de casă: mamele nu găsesc alternative în România

De ce merg părinții la muncă în străinătate. Fenomenul părinților români plecați la muncă în străinătate continuă să crească, iar statisticile arată că mamele sunt afectate mai mult decât tații.

Potrivit unui studiu realizat de Organizația Salvați Copiii, aproape jumătate dintre părinții plecați în străinătate invocă salariile mici ca principal motiv pentru care au ales să lucreze în altă țară, iar peste 28% caută să îmbunătățească situația financiară a familiei.

În cazul femeilor, lipsa locurilor de muncă în România este un factor dublu comparativ cu bărbații, ceea ce subliniază dificultățile cu care se confruntă mamele cu educație medie sau elementară.

Părinții plecați petrec în medie șase ani departe de casă, iar 67% dintre tați și 75% dintre mame lipsesc de mai bine de trei ani. Aceasta înseamnă că mai mult de jumătate dintre acești părinți ratează aproximativ o treime din copilăria copiilor lor, în special perioada preșcolară și primii ani de școală.

Majoritatea părinților încearcă să mențină legătura cu copiii prin apeluri și comunicare online, dar sentimentul de vinovăție și dorul sunt resimțite intens: 41% spun că le lipsește timpul petrecut împreună, 33% momentele importante din viața copilului, iar 21% dragostea acestuia.

Disconfortul psihologic este resimțit diferit de tați și mame: aproape jumătate dintre tați spun că nu se simt afectați, în timp ce doar 17% dintre mame declară același lucru. Singurătatea și tristețea sunt predominante printre femeile plecate, iar sentimentul de neputință în fața provocărilor din țara gazdă este de trei ori mai mare decât în cazul bărbaților.

Cu toate acestea, doar 8-10% dintre părinți au apelat la un psiholog, ponderea fiind de cinci ori mai mare în rândul mamelor.

82% dintre părinți spun că intenționează să renunțe la munca în străinătate în următorii ani, iar principalii factori care i-ar determina să revină sunt salariile mai mari în România (75%), taxe mai mici (51%), probleme familiale (46%), servicii medicale mai bune (41%) și infrastructura educațională pentru copii (37%).

În străinătate, tații lucrează preponderent în construcții (50%), agricultură (12%), transport (8%) și ospitalitate (5%), în timp ce mamele se ocupă de îngrijirea vârstnicilor (17%), menaj (17%), agricultură (15%) și casierie (10%).

Pentru a sprijini părinții și copiii rămași acasă, Organizația Salvați Copiii derulează proiectul „Sună-i zilnic! – Conexiune dincolo de granițe”, finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.

În perioada iulie-octombrie 2025, inițiativa a oferit consiliere psiho-emoțională și juridică pentru peste 1.500 de părinți, a desfășurat campanii de informare pentru 1,4 milioane de români din diaspora și a distribuit materiale informative în punctele de trecere a frontierei.

De asemenea, proiectul urmărește creșterea conștientizării cu privire la impactul emoțional al separării asupra copiilor și importanța menținerii comunicării cu aceștia și cu persoanele care îi supraveghează.

Din 2010, programele Salvați Copiii au ajutat direct peste 16.000 de copii și 10.500 de adulți, iar prin campanii media și activități educaționale, informațiile au ajuns la peste 5 milioane de persoane. Serviciile de consiliere rămân accesibile prin linia telefonică 021.224.24.52 și platforma www.copiisinguriacasa.ro.