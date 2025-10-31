International

Ce salarii au angajații Amazon din România. Gigantul a lansat un nou val de concedieri

Ce salarii au angajații Amazon din România. Gigantul a lansat un nou val de concedieri
Gigantul american Amazon, cel mai mare retailer online din lume, este prezent în România de 20 ani și operează prin patru entități juridice. Recent, 14.000 de angajați au fost anunțați prin e-mail că au rămas fără loc de muncă, iar compania a anunțat că restructurările fac parte din procesul de „optimizare a operațiunilor și accelerare a inovației”.

Ce salarii au angajații Amazon

La apogeul activității Amazon în România, compania avea aproximativ 4.500 de angajați. În prezent, efectivele s-au redus la circa 3.300 de persoane, care lucrează în birourile din Iași și București.

Conform anunțurilor de angajare publicate în trecut pe platforma Bestjobs, Amazon Development Center salariul unui data analyst era cuprins între 1.410 și 1.560 de euro pe lună.

De asemenea, în alt anunț se menționează că un sales manager avea un salariu cuprins între 1.305 și 1.445 de euro.

„Vă rugăm să rețineți că acest rol se desfășoară în România și poate fi exercitat doar de pe teritoriul României”, arăta compania.

Câștiguri mai mari în cazul angajaților din Germania

În cazul inginerilor software din Germania, pachetul salarial este semnificativ mai mare. La nivel de începător, un inginer angajat în companie câștigă în jur de 84.000 de euro pe an, în timp ce pozițiile de nivel superior pot ajunge până la 202.000 de euro anual, incluzând bonusuri și beneficii, potrivit Techpays.com.

Un specialist entry-level poate primi aproximativ 72.000 de euro pe an, iar pozițiile senior se apropie de 155.000 de euro anual, arată aceeași sursă.

Pentru angajații din logistică, cum sunt cei din depozite sau centrele de sortare, salariile încep de la aproximativ 15 euro brut pe oră, putând ajunge la 17,85 euro după doi ani de experiență. Media anuală pentru aceste poziții este de circa 39.000 de euro.

Ce salarii au șoferii care fac livrări în Germania pentru Amazon

Conform unui anunț publicat pe platforma eJobs, o companie cu sediul în München angajează șoferi pentru livrările Amazon în orașele Stuttgart și München și oferă salarii cuprinse între 2.300 și 2.550 de euro net.

Pentru fiecare zi lucrată în plus, angajații pot primi un bonus de 100 de euro. Pentru a ocupa acest post, șoferii trebuie să aibă cel puțin un an de experiență.

Sute de angajați din Iași, trimiși acasă în iulie

În luna iulie a acestui an, Amazon a disponibilizat 504 angajați din Iași, care lucrau în departamentele interne de procesare a datelor, ocupându-se de redactarea și verificarea informațiilor despre produsele din cataloagele online ale companiei.

Inițial, acestora li s-a comunicat că rolurile lor vor fi preluate de aplicații bazate pe inteligență artificială, însă ulterior s-a aflat că posturile vor fi relocate în India.

Șefii companiei s-au întâlnit cu premierul Ilie Bolojan

În luna februarie a acestui an, șefii Amazon România s-au întâlnit cu premierul Ilie Bolojan pentru a solicita modificări ale Codului Muncii, vizând o „flexibilizare” a acestuia. De la acel moment, experții au atras atenția că solicitarea companiei ar putea avea în spate intenția de a reduce semnificativ numărul de angajați din România.

„Un punct important al discuțiilor a fost nevoia de predictibilitate legislativă, în special în ceea ce privește modificările fiscale. Reprezentanții Amazon au subliniat importanța unui calendar clar de implementare a schimbărilor legislative, evitarea deciziilor luate pe termen scurt fără consultarea mediului de afaceri și crearea unui climat stabil, favorabil investițiilor. În acest context, au reiterat necesitatea unui dialog constant între autorități și sectorul privat”, conform Senatului.

