Studiile din străinătate, recunoscute mai ușor în România. Ce prevăd noile ordine

Studiile din străinătate, recunoscute mai ușor în România. Ce prevăd noile ordine
Două ordine care au intrat în vigoare arată cum poți să echivalezi studiile făcute în străinătate, aici în România. Este vorba atât despre cele preuniversitare cât și despre cele postuniversitare.

Echivalarea studiilor din străinătate mai clară

Cei care au terminat studii în străinătate au la dispoziție ordinele 6.586/2025 și 6.627/2025 legate de studiile preuniversitare și postuniversitare. Centrul Național de Recunoaștere și Echivalarea Diplomelor este cel care eliberează titularului sau unei rude documentul de recunoaștere.

Practic la acest centru se depun documentele care sunt necesare și sunt publice și pe site-ul instituției. Acest lucru se poate face și online. Pentru ridicarea documentului de recunoaștere titularul sau o persoană cu procură notarială se prezintă la acest centru. De asemenea documentul poate fi trimis și prin curier sau poștă.

Reguli pentru procură

Dacă o procură notarială a fost întocmită pe teritoriul altui stat se va transmite o copie pentru limbile engleză, franceză, spaniolă și italiană. Pentru celelalte limbi, documentele se depun în copie însoțite de o traducere legalizată în limba română.

Semnare documente. Sursă foto: Pixabay

Procura trebuie să fie apostilată de autoritățile statului unde a fost întocmită. Sunt acceptate împuternicirile făcute la Consulatele României sau la Ambasade și care nu au apostilă.

Alte condiții pentru învățământul preuniversitar

Cu privire la ordinul 6.586/2025, în cazul învățământului preuniversitar Ministerul Educației și Cercetării recunoaște și echivalează diploma. În afară de documentele prevăzute la literele a)-e) din articolul 9, mai trebuie atașate și foile matricole anuale pentru nivelul liceal sau alte documente echivalente, după caz.

În cazul în care este vorba despre state UE sau SEE, documentele se pot transmite online prin PCUe. Documentele de recunoaștere se va elibera unei rude de gradul I sau II sau titularului. În cazul în care vorbim despre o procură notarială, aceasta trebuie tradusă și legalizată în română. Procura trebuie să fie supralegalizată de autoritățile competente ale statului pe teritoriul căruia a fost întocmită.

