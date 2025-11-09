Când vor putea românii din străinătate să obțină cartea electronică de identitate

Românii stabiliți în străinătate, care nu au domiciliul în țară, nu pot încă primi cartea electronică de identitate, deși legislația actualizată în 2025 ar fi trebuit să le ofere acest drept. Oficialii Direcției pentru Evidența Persoanelor, condusă de chestorul Aurel-Cătălin Giulescu, estimează că problema tehnică va fi rezolvată în prima jumătate a anului viitor, potrivit avocatnet.ro.

Chestorul Aurel-Cătălin Giulescu, șeful Direcției pentru Evidența Persoanelor, a afirmat că, în prezent, cartea electronică de identitate poate fi emisă doar pentru persoanele care au domiciliul în România.

El a explicat că problema este una tehnică, nu legislativă, deoarece infrastructura necesară pentru emiterea documentului celor fără domiciliu în țară nu este încă pe deplin funcțională. Giulescu estimează că aceste probleme vor fi rezolvate în prima parte a anului viitor.

„Chiar dacă avem cadrul normativ necesar, dezvoltările tehnice aferente implementării pentru această categorie de cetățeni nu au putut ține pasul cu ceea ce noi ne dorim, iar domniile lor au nevoie. Mai mult, trebuie să ne conformăm celor două hotărâri judecătorești care consfințesc acest drept al cetățenilor. Prin urmare, noi sperăm că vom reuși să depășim impedimentele de natură tehnică undeva în prima parte a anului viitor. Până atunci, din păcate, cei care au domiciliază în străinătate sau cei care intenționează să facă acest pas nu au altă variantă, decât să aștepte".

Pentru românii care locuiesc în străinătate, cartea electronică de identitate va include mențiunea „fără domiciliu în România”. Documentul nu va conține adresa din țara de rezidență, iar pentru situațiile care necesită dovada domiciliului va fi nevoie de un act eliberat de autoritățile locale.

Giulescu a explicat că sistemul CEI este conectat la HUB-ul de servicii al Ministerului Afacerilor Interne, care va genera automat un cont pentru fiecare deținător al cărții electronice de identitate.

„Se pune la punct modul de interacțiune a bazei de date ce deservește CEI cu HUB-ul de servicii al Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Aceasta, pentru că persoanelor cărora li se eliberează CEI li se deschide automat un cont pe acest HUB, pentru că orice interacțiune ori comunicare ulterioară dintre MAI și cetățean se va face prin intermediul acestui cont. Lucrurile nu sunt simple, pentru că este de așteptat ca, pe viitor, și alte autorități publice să adere la acest mecanism”, a mai spus acesta.

Potrivit sursei citate, în ultima săptămână din octombrie a fost produsă în laborator prima carte electronică de identitate, semn că infrastructura informatică este aproape pregătită pentru a gestiona cereri la nivel național și, ulterior, prin misiunile diplomatice ale României. Astfel, românii din străinătate ar putea solicita CEI în prima jumătate a anului viitor.

Pentru obținerea documentului, cetățenii trebuie să prezinte un pașaport valabil sau alte acte oficiale care dovedesc reședința în străinătate, traduse și legalizate, precum și un cont validat în Platforma HUB a MAI. Cererile pentru primul act de identitate la vârsta de 14 ani sau pentru CEI vor putea fi depuse la misiunile diplomatice și la oficiile consulare, odată ce sistemul va deveni complet operațional.