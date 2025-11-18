Social

Risipă din bani publici. Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Antigrindină plătește salarii mari, deși sistemul este inactiv

Risipă din bani publici. Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Antigrindină plătește salarii mari, deși sistemul este inactivAngajați. Sursa foto: Freepik
Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Antigrindină plătește în continuare salarii lunare de zeci de mii de lei, deși activitatea instituției este suspendată de mai bine de un an. Sistemul de rachete antigrindină, destinat protejării culturilor agricole, nu mai funcționează, iar punctele de lansare sunt inactive, însă directorii și angajații continuă să încaseze salarii și sporuri generoase.

Salarii substanțiale, în ciuda inactivității

Într-o perioadă de austeritate, Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Antigrindină continuă să plătească salarii lunare de zeci de mii de lei, deși activitatea instituției a fost suspendată de peste un an. Sistemul de rachete antigrindină, destinat protecției culturilor agricole, nu a mai fost utilizat, iar punctele de lansare sunt inactive. În ciuda acestui lucru, directorii și angajații continuă să primească salarii și sporuri generoase.

Lansarea rachetelor destinate distrugerii norilor periculoși pentru agricultură a fost oprită anul trecut pe termen nedeterminat, din cauza lipsei studiilor de impact asupra mediului. Autoritatea deține 106 puncte de lansare la nivel național, dar niciunul nu mai funcționează.

Rachete antigrindină

Rachete antigrindină. Sursa foto: Arhiva EVZ

În același timp, instituția nu desfășoară activități vizibile publicului. Prezența sa pe rețelele de socializare este aproape inexistentă: ultimele comunicate de presă și postări pe pagina oficială de Facebook datează de anul trecut.

Cât câștigă directorul general

Cu toate acestea, angajații continuă să încaseze salarii substanțiale. Dragoș Manole, directorul general, primește lunar 20.000 de lei brut, un director adjunct câștigă peste 19.000 de lei, iar un șef de serviciu încasează 17.500 de lei brut, potrivit Antena3.

Mai mult, toți angajații beneficiază de un spor de 300 de lei pentru condiții vătămătoare și de o indemnizație de hrană de 350 de lei. În plus, cei cu salarii de până la 8.000 de lei primesc vouchere de vacanță în valoare de 800 de lei.

Autoritatea, acuzată că ar fi încasat milioane de euro

Ministrul Agriculturii a trimis Corpul de Control la Autoritate, după ce s-a descoperit că aceasta ar fi încasat ilegal, în această vară, milioane de euro.

Contractele au fost încheiate fără licitație publică, iar firmele implicate au primit 223.000 de lei pentru fiecare punct, de peste șase ori mai mult decât cei 36.000 de lei anual necesari pentru plata angajaților.

