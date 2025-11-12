Bugetarii protestează miercuri în Piața Victoriei pentru salarii mai mari

Bugetarii din Blocul Naţional Sindical (BNS) protestează miercuri în Bucureşti, cerând creşterea salariului minim, stoparea tăierilor de salarii şi posturi în sectorul bugetar, criticând totodată politicile guvernamentale de reducere a deficitului bugetar produs de creșterile nesustenabile de salarii pentru angajații la stat.

Blocul Național Sindical (BNS) organizează miercuri, 12 noiembrie 2025, un protest în Piața Victoriei, începând cu ora 10.00, urmat de un marș până la Piața Constituției. Participanții se vor opri în fața principalelor instituții responsabile de politicile economice și sociale ale țării.

Printre opririle programate de bugetarii din Blocul Național Sindical se numără Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Ministerul Sănătății, Ministerul Energiei, Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor și Ministerul Mediului. Mitingul are ca scop atragerea atenției asupra politicilor guvernamentale criticate de sindicaliști.

Blocul Național Sindical (BNS) susțin că protestează împotriva politicilor guvernamentale care, potrivit organizației, ar reduce puterea de cumpărare a salariaților. Sindicaliștii solicită creșterea salariului minim și oprirea tăierilor de salarii și posturi în sectorul bugetar.

Printre revendicările BNS se mai numără reducerea fiscalității pe muncă și implementarea unui program de investiții de la bugetul public. Organizația sindicală susține că salariile bugetarilor ar trebui crescute din nou, și mai mult, din cauza inflației.

Guvernul format din PSD, PNL, USR și UDMR a aprobat până acum două pachete de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar excesiv produs de creșterile de salarii la stat și acum pregătește o reformă a administrației, care ar putea include disponibilizări de bugetari, mai ales acolo unde prezența lor este complet nejustificată.

Guvernanții analizează, de asemenea, posibilitatea înghețării salariului minim pentru anul viitor. Deciziile guvernamentale fac parte dintr-un plan mai amplu de ajustare fiscală și restructurare administrativă.