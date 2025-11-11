Social

Protest în fața Guvernului după crima din Teleorman. Cereri ferme pentru protecția femeilor

Protest în fața Guvernului după crima din Teleorman. Cereri ferme pentru protecția femeilorProtest. Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Centrul FILIA a anunțat organizarea unui protest marți, începând cu ora 18:00, în Piața Victoriei din București, acuzând că violența împotriva femeilor este tratată superficial de autorități și adesea transformată în blamarea victimei. Manifestația vine după crima din Beciu, Teleorman, unde o tânără de 25 de ani a fost înjunghiată de soțul ei chiar în ziua onomasticii.

Organizatorii acuză lipsa intervenției autorităților

Centrul FILIA susține că autoritățile erau informate despre istoricul de violență și că victima ar fi putut fi protejată.

Organizatorii avertizează că fenomenul violenței împotriva femeilor a ajuns la un nivel critic, descriind situația ca având „un impact profund” asupra societății. Ei amintesc că „este al 51-lea caz de femicid din ultimele unsprezece luni”, subliniind că, în medie, „o femeie a fost ucisă în fiecare săptămână” în acest an. În mesajul lor, aceștia punctează că violența rămâne insuficient sancționată și adesea tolerată chiar de instituțiile care ar trebui să protejeze victimele.

„Blamarea victimei e parte din cultura violenței”

În mesajul care anunță protestul, organizatorii atrag atenția asupra necesității unei schimbări structurale și a unei abordări coerente la nivel social. Aceștia subliniază că „pentru a elimina violența de gen, este esențial să conștientizăm că aceasta nu este un fenomen izolat, ci rezultatul unei culturi patriarhale adânc înrădăcinate”, punctând totodată că „pentru siguranța femeilor, și bărbații trebuie educați și sensibilizați!”.

Palatul Victoria

Palatul Victoria. Sursă foto: Dreamstime

Ce solicită organizatorii protestului

  • Protestatarii solicită intervenții ferme și eficiente din partea instituțiilor statului: „Cerem ca legile să fie aplicate, indiferent de forma pe care o ia violența.”
  • „Cerem ca evaluarea riscului să devină obligatorie în toate cazurile de violență domestică.”
  • „Cerem finanțarea reală și adecvată a serviciilor pentru victime și agresori.”
  • „Cerem formarea continuă și obligatorie a polițiștilor, procurorilor, judecătorilor, profesioniștilor din sănătate și a asistenților sociali.”
  • „Cerem date centralizate și transparente despre femicide și toate formele de violență de gen.”
  • „Cerem soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil.”
  • „Cerem mecanisme reale de prevenție prin educație.”
  • „Cerem consultarea și includerea organizațiilor feministe și a experților independenți în toate politicile publice legate de violența de gen.”

Organizatorii subliniază că aceste măsuri sunt esențiale pentru protejarea femeilor și pentru schimbarea reală a unui sistem care eșuează prea des atunci când ar trebui să intervină.

