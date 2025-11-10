Verificări de la centru la IPJ Teleorman, în cazul tinerei ucise

ConducereaPoliţiei Române anunţă că au fost efectuate verificări la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman, după ce o femeie a fost ucisă de soțul său pe stradă, chiar sub privirile copilului lor de trei ani. Femeia avea un ordin de restricție împotriva agresorului său, iar familia acesteia reclamaseră anterior că bărbatul încălcase în mod repetat restricţiile impuse, dar autorităţile nu au dispus măsuri preventive.

Conducerea Poliţiei Române s-a deplasat la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman, împreună cu o echipă de specialişti din IGPR, pentru a verifica modul în care poliţiştii au gestionat situaţia înainte de comiterea omorului calificat.

Verificările sunt efectuate în contextul crimei în care o femeie a fost ucisă de soţul ei, de care se despărţise, deşi obţinuse două ordine de protecţie. După emiterea acestora, bărbatul a continuat ameninţările şi a fost reclamat pentru răpire şi viol, însă a rămas în libertate.

Pe 22 septembrie, poliţiştii au emis un ordin de protecţie provizoriu împotriva bărbatului de 42 de ani, iar pe 26 septembrie, Judecătoria Turnu Măgurele a dispus un ordin de protecţie pentru şase luni. Măsura a fost luată după mai multe sesizări formulate de femeia de 26 de ani.

În aceeaşi zi în care instanţa a emis ordinul, femeia a reclamat că a fost luată cu forţa de soţ dintr-un parc, urcată într-un autoturism, dusă în afara oraşului şi violată. Cu toate acestea, autoritățile l-au lăsat pe bărbat în libertate.

În urma verificărilor efectuate împreună cu Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu-Măgurele, oficialii IPJ Teleorman au anunţat că nu au fost identificate elemente care să justifice luarea unor măsuri preventive. Precizările au fost transmise duminică de reprezentanţii instituţiei.

Tot după emiterea ordinelor de protecţie, tatăl victimei a apelat în mod repetat numărul de urgenţă 112 pentru a semnala ameninţările pe care ginele său le făcea. Tatăl victimei a fost însă sancţionat, poliţiştii considerând că sesizările formulate „nu se confirmă”.