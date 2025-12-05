Opoziția depune azi moțiunea de cenzură împotriva Guvernului

Opoziția se pregătește să depună o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, sub titlul „România Nu Este de Vânzare – Un Guvern fără USR”, ca răspuns la asumarea răspunderii Executivului pe legea pensiilor magistraților. Senatorul Ninel Peia, din grupul Pace – Întâi România, a declarat pentru News.ro că inițiatorii au strâns deja 119 semnături. Totuși, moțiunea are șanse reduse să fie adoptată.

Senatorul Ninel Peia a adăugat că moțiunea, care beneficiază și de sprijinul grupului AUR, va fi depusă vineri la ora 12.00. Deputatul Victor Ponta a anunțat pe Facebook că a semnat moțiunea de cenzură.

„Am semnat ieri, la Parlament, cu toată convingerea, Moţiunea parlamentarilor neafiliaţi intitulată „România nu este de vânzare – un guvern fără USR”! Este vorba despre o iniţiativă a peste 22 de parlamentari care înţeleg pericolul la adresa României reprezentat de acapararea Statului (Externe, Apărare, Economie, Mediu, Radioul Public, companiile la care Statul este acţionar) de către gruparea numită USR – o grupare controlată şi dirijată de forţe externe şi care acţionează împotriva interesului naţional”, a scris Ponta pe Facebook.

Potrivit acestuia, inițiativa a fost concepută împreună cu parlamentarii neafiliați și transmite un mesaj clar: vor susține fără rezerve orice Guvern care eliberează România de influența USR.

„Sunt convins că toţi parlamentarii PSD şi majoritatea absolută a celor de la PNL sunt de acord cu această iniţiativă – însă disciplina de partid îi împiedică să îşi exprime public aceste convingeri. Mesajul pentru poporul român este însă esenţial: există curajul de a începe bătălia cu această grupare antiromânească numită USR”, mai spune Ponta.

De asemenea, deputatul subliniază că această luptă este esențială pentru viitorul țării.

„Bătălia este dificilă şi de lungă durată, dar este esenţială pentru viitorul României. Propaganda externă şi internă are acum banii şi instrumentele instituţionale necesare pentru a susţine subjugarea ţării – însă lupta împotriva lor este o luptă legitimă pentru libertate, demnitate, prosperitate şi pentru viitorul naţional şi european al poporului român!”, a încheiat Ponta.

Premierul Ilie Bolojan a declarat joi, după ce opoziția a anunțat că a strâns semnăturile necesare pentru moțiunea de cenzură, că, în cazul depunerii acesteia, se va urma procedura parlamentară, ocazie cu care va fi testată susținerea de care se bucură Guvernul.

„În condiţiile în care se depune o moţiune de cenzură, se derulează procedura parlamentară şi se va testa atunci susţinerea de care se bucură guvernul”, a afirmat premierul Ilie Bolojan, la Viena.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat miercuri, referitor la moțiunea de cenzură a opoziției, că PSD a decis să rămână parte a coaliției, iar această hotărâre rămâne în continuare valabilă.

„În momentul în care eşti la guvernare, ai luat o hotărâre cum ia orice partid serios în forurile de conducere. PSD-ul are această hotărâre luată, în urmă, cu aproximativ şase luni, aproape cinci mii de colegi au votat, am hotărât cu toţii să facem parte din această coaliţie. Nu s-a schimbat nimic, n-am convocat absolut nimic. În acest moment, hotărârea este în vigoare”, a spus el.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți, înainte de anunțul depunerii moțiunii, că votarea acesteia de către un membru al coaliției ar însemna destrămarea coaliției. El a adăugat că, în cazul depunerii moțiunii, dezbaterea va avea loc săptămâna viitoare, după votul din București, și a subliniat că nu simte că cineva din coaliție își dorește căderea Guvernului, dar a adăugat:

„Vorbesc de ziua de azi. Ce se va întâmpla peste o săptămână, vom vedea”, a arătat el.

Liderul UDMR a subliniat că opoziția trebuie să înainteze moțiunea de cenzură și că ar fi nepotrivit să nu existe o astfel de moțiune, având în vedere că reprezintă un instrument constituțional legal.

„Ei s-au folosit de fiecare dată când guvernul a venit cu angajarea în Parlament. Cred că nu au depus o moţiune de cenzură pe sesiune, aşa cum scrie în Constituţie, mai au şi această şansă şi ar fi, din punctul lor de vedere, logic să se folosească de toate posibilităţile de a critica guvernul şi de a controla guvernul, de a verifica dacă există majoritate sau nu”, a mai arătat liderul UDMR.

Procedura este reglementată de articolul 114 din Constituția României.

Marți, Guvernul și-a angajat răspunderea în fața Camerei Deputaților și a Senatului, în ședință comună, asupra legii care modifică condițiile de pensionare pentru magistrați. Conform Constituției, Guvernul este demis dacă moțiunea de cenzură depusă în termen de trei zile de la prezentarea programului, a declarației de politică generală sau a proiectului de lege este votată.

Dacă Guvernul nu este demis, proiectul de lege prezentat, eventual modificat sau completat cu amendamente acceptate de Guvern, se consideră adoptat, iar aplicarea programului sau a declarației de politică generală devine obligatorie pentru Executiv. În cazul în care Președintele României solicită reexaminarea legii adoptate, dezbaterea acesteia se va desfășura în ședință comună a celor două Camere.