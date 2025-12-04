Bolojan, despre moțiunea de cenzură anunțată: Se va testa susținerea de care se bucură guvernul

În urma anunțului Opoziției privind strângerea semnăturilor necesare pentru depunerea unei moțiuni de cenzură, premierul Ilie Bolojan a transmis, în cadrul vizitei sale la Viena, că o astfel de inițiativă își va urma parcursul parlamentar, moment în care se va vedea sprijinul real de care dispune Executivul.

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, în cadrul vizitei oficiale pe care o efectuează în Austria, despre faptul că Opoziţia a strâns suficiente semnături pentru depunerea unei moţiuni de cenzură împotriva guvernului şi ce şanse dă unui astfel de demers.

”În condiţiile în care se depune o moţiune de cenzură, se derulează procedura parlamentară şi se va testa atunci susţinerea de care se bucură guvernul”, a spus premierul Ilie Bolojan, la Viena.

Opoziţia va depune, vineri, o moţiune de cenzură împotriva Cabinetului Bolojan. Documentul intitulat ''România nu este de vânzare - Un Guvern fără USR'' a strâns 119 semnături, anunţă reprezentanţii grupului Pace Întâi România, iniţiator al demersului.

Opoziția pregătește pentru vineri o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, intitulată „România nu este de vânzare – un guvern fără USR”. Inițiatorii susțin că au strâns 119 semnături. În timp ce Victor Ponta anunță că a semnat deja documentul, liderul PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că partidul rămâne în coaliție și că „nu s-a schimbat nimic”.

Deputatul Victor Ponta a confirmat pe Facebook că a semnat moțiunea. „Am semnat ieri, la Parlament, cu toată convingerea, Moţiunea parlamentarilor neafiliaţi intitulată „România nu este de vânzare – un guvern fără USR”! Este vorba despre o iniţiativă a peste 22 de parlamentari care înţeleg pericolul la adresa României reprezentat de acapararea Statului (Externe, Apărare, Economie, Mediu, Radioul Public, companiile la care Statul este acţionar) de către gruparea numită USR – o grupare controlată şi dirijată de forţe externe şi care acţionează împotriva interesului naţional”, a scris Ponta pe Facebook.

În contextul moțiunii anunțate de Opoziție, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că partidul rămâne în coaliția de guvernare și că nu există nicio schimbare în poziționarea PSD.

„În momentul în care ești la guvernare, ai luat o hotărâre cum ia orice partid serios în forurile de conducere. PSD-ul are această hotărâre luată, în urmă, cu aproximativ șase luni, aproape cinci mii de colegi au votat, am hotărât cu toții să facem parte din această coaliție. Nu s-a schimbat nimic, n-am convocat absolut nimic. În acest moment, hotărârea este în vigoare”, a spus Grindeanu, întrebat dacă PSD ar putea susține moțiunea de cenzură.