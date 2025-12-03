Sorin Grindeanu anunță că PSD nu va vota moțiunea de cenzură împotriva Guvernului

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că parlamentarii social-democrați nu vor susține moțiunea de cenzură pregătită de opoziție împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Grindeanu afirmă că PSD rămâne în coaliția de guvernare, conform deciziei adoptate în forurile interne ale partidului, și respinge scenariile privind o eventuală ruptură. În același timp, recunoaște că alegerile pentru Primăria Capitalei generează tensiuni în coaliție.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că parlamentarii social-democrați nu vor vota moțiunea de cenzură pe care opoziția intenționează să o depună împotriva Guvernului condus de premierul Ilie Bolojan. Grindeanu a explicat că partidul are o decizie clară, adoptată în forurile sale statutare, prin care își asumă participarea la actuala coaliție de guvernare.

„În momentul în care ești la guvernare, cum ia orice partid serios în forurile de conducere, aproape 5000 de colegi au votat. Am hotărât cu toții să facem parte din această coaliție. Nu am hotărât nimic diferit, noi facem parte din coaliția de guvernare”, a declarat Sorin Grindeanu.

În intervenția sa, Grindeanu a răspuns și întrebărilor legate de Victor Ponta, după ce fostul premier a semnat moțiunea inițiată de grupul parlamentar „PACE – Întâi România”.

„Victor Ponta știți că are un statut aparte, nu cred că mai este membru de partid”, a afirmat Grindeanu.

Sorin Grindeanu a recunoscut că alegerile pentru Primăria Capitalei reprezintă un subiect sensibil în coaliție și generează tensiuni între partidele aflate la guvernare. Acesta a explicat că PSD anticipează competiția electorală și impactul pe care aceasta îl poate avea asupra relațiilor interne, însă a reiterat că aceste tensiuni nu vor influența votul parlamentarilor social-democrați.

„Alegerile de la Capitală provoacă tensiuni, așa cum anticipat. Eu nu cred că parlamentari ai PSD vor vota această moțiune. Nu am luat o decizie, nici măcar nu este depusă această moțiune”, a declarat liderul PSD.

Afirmația indică faptul că PSD nu are în vedere un alt traseu politic în privința guvernării, în ciuda dezbaterilor din spațiul public privind posibile repoziționări ale partidelor.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan este o inițiativă a grupului parlamentar „PACE – Întâi România”, constituit din parlamentari care au părăsit formațiunea SOS România. Potrivit anunțului făcut de grup, au fost strânse 119 semnături, peste pragul necesar de 116 semnături pentru depunerea unei moțiuni de cenzură.

Inițiatorii au precizat faptul că demersul lor este unul distinct de eventualele moțiuni depuse în urma asumării răspunderii Guvernului în Parlament. Documentul pregătit este moțiunea de cenzură clasică, la care opoziția are dreptul o singură dată pe sesiune.

Opoziția a transmis că moțiunea va fi depusă vineri, iar textul ar urma să poarte titlul „România Nu Este de Vânzare – Un guvern fără USR”. Denumirea este în acord cu mesajele publice promovate în ultimele zile de grupul PACE, care se declară în dezacord cu structura actuală a guvernului.

Potrivit comunicărilor publice ale inițiatorilor, documentul beneficiază de sprijinul AUR și al unor parlamentari neafiliați.