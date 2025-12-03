Opoziția depune o nouă moțiune de cenzură contra Guvernului

Grupul parlamentar „Pace întâi România” a anunțat că a reușit să strângă numărul necesar de semnături pentru a putea depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului, a anunțat Ninel Peia.

Opoziția avea nevoie de 116 semnături, dar a strâns mai mult - 119 semnături, după ce și fostul premier Victor Ponta a anunțat pe FB că a semnat moțiunea de cenzură.

Important de precizat este că această moțiune de cenzură nu este cea legată de asumarea răspunderii Guvernului în fața Parlamentului pe legea cu privire la reglementarea pensiilor speciale ale magistraților, cu este o moțiune de cenzură obișnuită, cum poate depune opoziția o singură dată într-o sesiune parlamentară.

Moțiunea de cenzură vine cu câteva zile înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei și în contextul situației tensionate din interiorul coaliției de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR.

Moțiunea de cenzură inițiată de formațiunile de opoziție din Parlament va fi depusă vineri și va fi intitulată „România nu este de vânzare – un guvern fără USR”, în linie cu mesajele publice transmise în ultimele zile de parlamentarii care au părăsit SOS România și au format grupul „PACE – Întâi România”.

„Am semnat ieri, la Parlament, cu toată convingerea, Moţiunea parlamentarilor neafiliaţi intitulată „România nu este de vânzare – un guvern fără USR”! Este vorba despre o iniţiativă a peste 22 de parlamentari care înţeleg pericolul la adresa României reprezentat de acapararea Statului (Externe, Apărare, Economie, Mediu, Radioul Public, companiile la care Statul este acţionar) de către gruparea numită USR – o grupare controlată şi dirijată de forţe externe şi care acţionează împotriva interesului naţional”, a susținut Victor Ponta pe Facebook.

El a adăugat că moțiunea este o iniţiativă pe care au gândit-o împreună parlamentarii neafiliaţi şi prin care direct şi neechivoc că vor sprijini fără condiţii orice Guvern fără USR.