Opoziția depune o nouă moțiune de cenzură contra Guvernului
- Iuliu Vlădescu
- 3 decembrie 2025, 13:39
Grupul parlamentar „Pace întâi România” a anunțat că a reușit să strângă numărul necesar de semnături pentru a putea depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului, a anunțat Ninel Peia.
Victor Ponta se alătură semnatarilor moțiunii de cenzură contra Guvernului
Opoziția avea nevoie de 116 semnături, dar a strâns mai mult - 119 semnături, după ce și fostul premier Victor Ponta a anunțat pe FB că a semnat moțiunea de cenzură.
Important de precizat este că această moțiune de cenzură nu este cea legată de asumarea răspunderii Guvernului în fața Parlamentului pe legea cu privire la reglementarea pensiilor speciale ale magistraților, cu este o moțiune de cenzură obișnuită, cum poate depune opoziția o singură dată într-o sesiune parlamentară.
Moțiunea de cenzură vine cu câteva zile înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei și în contextul situației tensionate din interiorul coaliției de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR.
Semnatarii moțiunii vor scoaterea USR din Guvern
Moțiunea de cenzură inițiată de formațiunile de opoziție din Parlament va fi depusă vineri și va fi intitulată „România nu este de vânzare – un guvern fără USR”, în linie cu mesajele publice transmise în ultimele zile de parlamentarii care au părăsit SOS România și au format grupul „PACE – Întâi România”.
