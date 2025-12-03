Politica Breaking news

Opoziția depune o nouă moțiune de cenzură contra Guvernului

Comentează știrea
Opoziția depune o nouă moțiune de cenzură contra GuvernuluiSursa foto: Parlamentul Republicii Moldova
Din cuprinsul articolului

Grupul parlamentar „Pace întâi România” a anunțat că a reușit să strângă numărul necesar de semnături pentru a putea depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului, a anunțat Ninel Peia.

Victor Ponta se alătură semnatarilor moțiunii de cenzură contra Guvernului

Opoziția avea nevoie de 116 semnături, dar a strâns mai mult - 119 semnături, după ce și fostul premier Victor Ponta a anunțat pe FB că a semnat moțiunea de cenzură.

Important de precizat este că această moțiune de cenzură nu este cea legată de asumarea răspunderii Guvernului în fața Parlamentului pe legea cu privire la reglementarea pensiilor speciale ale magistraților, cu este o moțiune de cenzură obișnuită, cum poate depune opoziția o singură dată într-o sesiune parlamentară.

Moțiunea de cenzură vine cu câteva zile înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei și în contextul situației tensionate din interiorul coaliției de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR.

Nicușor Dan, despre scandalul apei potabile din Dâmbovița și Prahova: „Vinovăția este la Apele Române”
Nicușor Dan, despre scandalul apei potabile din Dâmbovița și Prahova: „Vinovăția este la Apele Române”
Unde va fi înmormântat Artan. Foștii colegi de scenă, așteptați să își ia rămas bun de la regretatul artist
Unde va fi înmormântat Artan. Foștii colegi de scenă, așteptați să își ia rămas bun de la regretatul artist

Semnatarii moțiunii vor scoaterea USR din Guvern

Moțiunea de cenzură inițiată de formațiunile de opoziție din Parlament va fi depusă vineri și va fi intitulată „România nu este de vânzare – un guvern fără USR”, în linie cu mesajele publice transmise în ultimele zile de parlamentarii care au părăsit SOS România și au format grupul „PACE – Întâi România”.

Victor Ponta

Victor Ponta. Sursa foto: facebook / Victor Ponta

„Am semnat ieri, la Parlament, cu toată convingerea, Moţiunea parlamentarilor neafiliaţi intitulată „România nu este de vânzare – un guvern fără USR”! Este vorba despre o iniţiativă a peste 22 de parlamentari care înţeleg pericolul la adresa României reprezentat de acapararea Statului (Externe, Apărare, Economie, Mediu, Radioul Public, companiile la care Statul este acţionar) de către gruparea numită USR – o grupare controlată şi dirijată de forţe externe şi care acţionează împotriva interesului naţional”, a susținut Victor Ponta pe Facebook.
El a adăugat că moțiunea este o iniţiativă pe care au gândit-o împreună parlamentarii neafiliaţi şi prin care direct şi neechivoc că vor sprijini fără condiţii orice Guvern fără USR.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:14 - Nicușor Dan, despre scandalul apei potabile din Dâmbovița și Prahova: „Vinovăția este la Apele Române”
15:01 - Unde va fi înmormântat Artan. Foștii colegi de scenă, așteptați să își ia rămas bun de la regretatul artist
14:58 - Regele Charles i-a retras fratelui său Andrew și ultimele titluri regale
14:51 - Vlad Plahotniuc, din nou în fața instanței. Judecătorii acceptă doar 27 de martori din cei peste 160 solicitați de ap...
14:42 - Discuții cruciale între Ucraina și UE. Ce pregătește Rustem Umerov înainte de vizita în SUA
14:29 - Corupție în Poliție. Ofițer din Constanța, prins în timp ce lua șpagă de la un patron

HAI România!

Ce vrea Băluță. Hai LIVE cu Turcescu
Ce vrea Băluță. Hai LIVE cu Turcescu
Conspiraţia proştilor. Moşteanu trebuie şi cercetat penal
Conspiraţia proştilor. Moşteanu trebuie şi cercetat penal
Călin Georgescu, de la Marș TV la Marș la Moscova! Analiză de foc
Călin Georgescu, de la Marș TV la Marș la Moscova! Analiză de foc

Proiecte speciale