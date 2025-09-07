Politica Ce urmează după respingerea moțiunilor de cenzură







Ziua de astăzi a adus o confruntare directă între Putere și Opoziție în Parlament, însă toate cele patru moțiuni de cenzură depuse împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan au fost respinse. AUR, SOS România, POT și o parte dintre parlamentarii neafiliați nu au reușit să adune voturile necesare pentru a trimite Executivul acasă.

De fapt, situația a fost chiar mai gravă pentru inițiatorii moțiunilor: Opoziția a obținut mai puține voturi decât numărul semnăturilor depuse inițial. Prima moțiune a întrunit doar 108 voturi „pentru”, a doua 121, a treia 120 și a patra 119.

Pentru ca Guvernul să fie demis ar fi fost nevoie de minimum 233 de voturi, însă acest prag nu a fost atins nici pe departe.

Parlamentarii Coaliției s-au abținut oficial de la vot, dar dezbaterile au fost marcate de schimburi dure de replici între liderii PNL, PSD, USR, UDMR și AUR.

Prima parte a ședinței a fost tensionată, după ce reprezentanții AUR au anunțat că nu vor intra în sală, încercând să împiedice atingerea cvorumului necesar pentru validarea votului. La început, PSD, PNL, USR și UDMR nu reușiseră să adune suficienți parlamentari pentru a depăși pragul de 233 de prezenți, însă pe parcurs, membrii Coaliției au revenit în plen, iar ședințele au continuat.

În total, dezbaterile și votul pentru cele patru moțiuni au durat aproape opt ore, cu fiecare sesiune întinzându-se pe aproximativ două ore.

Premierul Ilie Bolojan a criticat dur demersul Opoziției, afirmând că moțiunile nu au oferit soluții reale și că sunt „lipsite de logică și de înțelegere a interesului național”. Șeful Executivului a acuzat inițiatorii că folosesc aceste instrumente doar pentru câștiguri electorale, avertizând că blocarea constantă a Guvernului afectează stabilitatea țării.

„Am citit moțiunile depuse. Am respect pentru orice opinie, dar unele arată lipsă de logică și de înțelegere a interesului țării noastre. Nu mai blocați Guvernul cu moțiuni de tip Cațavencu, în care primiți să se revizuiască dar numai în părțile neesențiale. Noi venim cu respect și bună credință și dăm socoteală pentru ceea ce facem”, a declarat Bolojan de la tribuna Parlamentului.

Premierul nu a oferit declarații suplimentare după vot, preferând să transmită mesajul doar în plen.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a confirmat că social-democrații nu au votat niciuna dintre moțiuni, însă a lansat atacuri la adresa Guvernului pentru măsurile de austeritate și a transmis un mesaj clar partenerilor din Coaliție: PSD nu va accepta conducerea prin presiune.

„Astăzi vom respinge moțiunile AUR, dar vreau să fiu foarte clar: PSD nu va acoperi inerția și lipsa de performanță. România nu are nevoie de austeritate extremă. Nu putem trece cu buldozerul peste țară, doar tăind și concediind. Țara nu se conduce cu foarfeca și toporul în mâini. Dacă reduci totul la cifre reci și concedieri, vei avea în final mai puțină economie și mai multă suferință. Austeritatea aplicată fără discernământ va duce România în recesiune. Nu merge cu ultimatumuri și amenințări în fața PSD. Noi nu guvernăm cu pistolul la tâmplă”, a transmis Grindeanu.

George Simion, liderul AUR, a lansat acuzații dure la adresa Executivului și a premierului Bolojan, criticând decizia Guvernului de a-și asuma răspunderea pe cinci proiecte de lege majore. Simion susține că reforma promisă este doar „mimată” și a avertizat că România riscă să intre „în scurt timp” în incapacitate de plată.

„Voi aveți toată puterea în Statul român. Dar pentru ce era nevoie, domnule Bolojan, să vă asumați de cinci ori răspunderea? Cinci asumări de răspundere! Parlamentul este în sesiune ordinară. Orice copil învață la educație civică separația puterilor în stat”, a spus liderul AUR.

El a acuzat Guvernul că favorizează „privilegiații” și că lovește „în oamenii simpli”, menținând sinecurile și tăind din fondurile destinate populației vulnerabile.

După respingerea moțiunilor, atenția se mută pe proiectele de reformă pe care Guvernul și-a asumat răspunderea. Opoziția are la dispoziție două zile pentru a contesta la Curtea Constituțională cele cinci legi, care includ reforma sistemului sanitar, reorganizarea companiilor de stat și a celor autofinanțate, dar și noile modificări fiscale.

Dacă CCR respinge contestațiile, proiectele vor fi considerate adoptate și vor intra direct în vigoare. În paralel, Guvernul pregătește al treilea pachet fiscal, amânat deja din cauza tensiunilor din Coaliție. Acesta ar trebui să includă reforma administrației locale, însă decizia finală va fi luată abia la jumătatea lunii septembrie.

Liderii Coaliției vor trebui să stabilească dacă vor reduce cheltuielile publice în plan local sau vor opta pentru diminuarea numărului de posturi. Această decizie ar putea deschide un nou conflict politic, inclusiv între PNL și PSD, care au viziuni diferite asupra direcției reformelor.