Săptămâna consolidării lui Ilie Bolojan

După o săptămână dominată de informații că și-a pus demisia pe masa coaliției și în care a trecut prin asumarea răspunderii cinci proiecte pentru echilibrarea bugetului, Ilie Bolojan iese consolidat: reconfirmându-se în fața electoratului care îl sprijină. Un bazin electoral din rândul căruia mulți încep să ridice semne de întrebare chiar despre Nicușor Dan.

Deocamdată, linia de atac legată de încăpățânarea lui Ilie Bolojan și tendința sa de a-și impune voința, chiar nerespectând cadrul de discuție politică din Coaliție, nu reprezintă o vulnerabilitate publică. Dimpotrivă, diferențierea lui Ilie Bolojan de imaginea politicianului tipic, care “discută și se înțelege”, este mai clară, iar Bolojan câștigă, într-un narativ simplu, în care premierul împinge aproape împotriva tuturor măsuri necesare.

“Domnul Bolojan este o persoană cu flexibilitate mult redusă faţă de alţii, să nu spun că este inflexibil, dar este o persoană care are determinarea, forţa şi curajul necesar să treacă România printr-o asemenea perioadă. Şi cred că astăzi, pe platoul politic, este singura persoană care poate să ducă această luptă”, rezumă vicepremierul Tánczos Barna situația.

Plecând cu o critică în deschiderea frazei, ca să sfârșească cu o laudă la final, este o întoarcere din condei tipică pentru politicienii de primă linie de la UDMR. Tánczos Barna descrie bine starea de spirit în clasa politică.

Dacă Ilie Bolojan se reconfirmă pe sine, președintele Nicușor Dan are, în ultimele săptămâni, o strategie diferită, despre care s-a vorbit pe larg și care poate fi rezumată la ideea că președintele caută sprijin electoral în zona electoratului conservator, suveranist.

Deși criticile la adresa președintelui, venite din partea unor foști susținători din media, sunt tot mai dese, ideea că Nicușor Dan încearcă să iasă din bazinul său tradițional de votanți – liberali, civici, educați, urbani – are o logică. Există un pericol real legat de creșterea bazinului suveranist, mai ales pe fondul austerității impuse de guvern pentru corectarea dezechilibrului bugetar.

Creșterea prețurilor, problemele economice, decalajele sociale, faptul că AUR este singur în Opoziție, iar Coaliția de guvernare este fragilă, sunt toate argumente pentru ca Nicușor Dan să caute să-și diversifice suportul electoral. Cum privesc însă cei care l-au votat pe Nicușor Dan această mișcare este altceva.

Deocamdată semnalele venite de la votanții săi sunt contradictorii, oscilând între surprindere și dezamăgire.

Unde are o vulnerabilitate Ilie Bolojan? În rândul unei părți a electoratului care, deși a votat Călin Georgescu la prezidențiale și este dezamăgit de toate partidele, este tot mai nemulțumit pentru că nu simte că tăierile produse de reforma pe care o împinge Ilie Bolojan sunt suportate și de elita politico-birocratică, sistemul de privilegiați produs de establishmentul ultimilor 5-10 ani.

În rândul acestui segment, criticile măsurilor de austeritate încep să aibă ecou. Și, deși criticile reformelor nu sunt exprimate suficient de clar sau nu sunt suficient de credibile, ele îl îndepărtează pe premier de acest electorat: cei cu venituri joase-medii, din urban mic, moderații din rândul bazinului suveranist, care, în mai, la prezidențiale, deși nu îl susțineau pe Nicușor Dan, îl priveau pe George Simion ca pe un factor de instabilitate și care, displac sistemul politic și sunt nehotărâți.

De ce este important acest segment? Nu neapărat pentru că i-ar da voturi lui Ilie Bolojan, ci pentru că aceștia fac diferența dintre AUR la 35% și AUR la peste 40%. În al doilea rând, pentru că acest segment poate să alunece și spre PSD, pe fondul criticilor PSD la adresa felului în care sunt gândite și puse în aplicare măsurile de reformă. Iar pentru premier, pentru a-și menține autoritatea în coaliție, este mai util un PSD slab.