Relația lui Nicușor Dan cu Ilie Bolojan, descrisă în două cuvinte. Președintele, despre coaliția de guvernare

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat joi, la 100 de zile de Cotroceni, că actuala coaliţie de guvernare funcţionează, în ciuda diferenţelor de opinii dintre partide. „În momentul acesta, această coaliţie funcţionează. Bineînţeles că oamenii au opinii diferite, au viziuni politice, sociale, economice diferite, dar discuţiile din cadrul coaliţiei sunt bune, dincolo de toate asperităţile”, a spus şeful statului.

El a vorbit despre importanţa asumării responsabilităţii de către fiecare membru al coaliţiei: „Faptul că fiecare dintre ei şi-a asumat să fie într-o coaliţie care ia măsuri cu impact social este de salutat şi acesta este lucrul cel mai important”.

Relaţia lui Nicușor Dan cu premierul Bolojan

Despre relaţia cu premierul Ilie Bolojan, Nicuşor Dan a precizat: „O relaţie corectă. Chiar azi am vorbit la telefon pe o chestiune legată de programul SAFE al Uniunii Europene. O relaţie corectă.”

Preşedintele a mai punctat că, în plan politic, ceea ce contează este funcţionarea coaliţiei şi cooperarea între instituţii: „Ce contează în politica din România este că avem o coaliţie care funcţionează şi avem o relaţie între preşedinte, guvern, Parlament care nu a avut tensiuni. Dincolo de asta, în planul uman, se mai întâmplă lucruri, dar asta e ce contează.”

Despre demisia premierului și pachetul de măsuri

În legătură cu scenariul ca premierul Bolojan să îşi dea demisia, Nicuşor Dan a subliniat: „Ce contează e că în momentul ăsta coaliţia are deja două luni, două luni şi jumătate de funcţionare. A trecut deja, o să vedem, în Parlament, e foarte, foarte probabil că acest al doilea pachet de măsuri să treacă, deci ea funcţionează. Asta e ce contează. Mai departe, ce spun oamenii în relaţia dintre ei, e mai puţin important. Nu e la ce ar trebui să fim atenţi acum, ci care sunt deciziile.”

