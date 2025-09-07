Politica AUR s-a bâlbâit la moțiunile de cenzură. Prima a picat la vot. Live Text







Prima moțiune de cenzură contra Guvernului a picat la vot. Este vorba despre moțiunea pe pachetul de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar excesiv produs de fostele guvernări în Sănătate.

După ce liderul de partid George Simion s-a întors în sala de plen pentru a-și ține discursul, și parlamentarii AUR au revenit în sală.

Votul pentru prima moțiune de cenzură contra Guvernului condus de Ilie Bolojan a început, în jurul orei 14:30.

După ce le-a cerut parlamentarilor AUR să nu participe la ședință, liderul partidului, George Simion, s-a întors în sală pentru a spune de la tribună că actuala coaliție de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR nu ar avea cvorumul necesar pentru ședință.

„Mi-aș fi dorit ca astăzi românii să aibă parte de o duminică liniștită. Și nu să-i vadă pe cei de la AUR cum și-au amintit că trebuie să strige din nou refrenul de toamnă cu „Jos Guvernul”. Mi-aș fi dorit să fie o zi de sărbătoare în care să cinstim memoria marelui nostru erou național, Avram Iancu, și să învățăm din lupta sa pentru oameni și pentru libertate.

Din păcate, demnitatea națională reprezentată de înaintași a ajuns astăzi să fie speculată politic de formațiuni care sapă adânc tocmai la unitatea acestei națiuni. Vreau să fiu limpede de la bun început: PSD respinge toate moțiunile AUR.

PSD nu va vota nicio moțiune, pentru că refuzăm haosul. România are nevoie de stabilitate și de rezultate, nu de circ. Aceste moțiuni ale AUR sunt doar un exercițiu de pură demagogie. Doamnelor și domnilor de la AUR, țipați ipocrit zi de zi cum sunteți de partea poporului, dar când se închide live-ul sunteți doar de partea bogaților, a banilor și a privilegiilor, a declarat, în Parlament, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

El s-a folosit de prilej pentru a-și continua amenințările la adresa premierului Bolojan. „Astăzi vom respinge moțiunile AUR, dar vreau să fiu foarte clar: PSD nu va acoperi inerția și lipsa de performanță. Standardul nostru este simplu și onest: vrem o reformă reală! O reformă care să aducă pentru români și economia românească locuri de muncă bine plătite, investiții și salarii care cresc odată cu productivitatea.

Pentru unii obișnuiți doar să taie poate părea o utopie. Dar pentru noi, PSD, este o obligație să ne gândim la fiecare dintre români. PSD nu a intrat în această coaliție ca să tacă, ci pentru a da echilibru și pentru a opri excesele. România nu are nevoie de austeritate extremă. Nu putem trece cu buldozerul peste țară, doar tăind și concediind.

Țara nu se conduce cu foarfeca și toporul în mâini. Dacă reduci totul la cifre reci și concedieri, vei avea în final mai puțină economie și mai multă suferință. Austeritatea aplicată fără discernământ va duce România în recesiune”, a mai spus liderul interimar al PSD.

„Clasa politică din România se va împărți astăzi între cei care vor să reformeze statul, cât și cei care trag de timp. Trebuie să reașezăm scara valorilor și să ducem România spre modernizare.

Avem astăzi pe masă un pachet de reforme, ele reprezintă pași importanți ai schimbării și în același timp o amenințare pentru populism și conspiraționism. Am citit moțiunile depuse, am respect pentru orice opinie, dar unele arată lipsă de logică și înțelegere a interesului țării noastre.

De aceea am o rugăminte pentru colegii din Opoziție: nu mai blocați munca Guvernului cu moțiuni de tip Cațavencu în care primiți să se revizuiască, dar numai în părțile neesențiale.

Stimați colegi, suntem aici să luăm decizii care fac statul mai corect și mai respectuos cu cetățeanul. (...) Vă rog să respingeți fiecare din moțiunile propuse de reprezentanții Opoziției”, a declarat premierul Ilie Bolojan în Parlament.

Parlamentarii Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) au decis să nu participe la ședința din Parlament în care urma să fie dezbătută moțiunea de cenzură depusă chiar de ei, a anunțat, la Parlament, George Simion.

Decizia surprinzătoare a fost anunțată cu puțin timp înainte de începerea ședinței și a generat confuzie în rândul opoziției. Deși AUR a inițiat procedura pentru demiterea Guvernului, liderul formațiunii a decis retragerea parlamentarilor din sală.

Update: Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților spune că PSD respinge moțiunile depuse de AUR.

„AUR e un cameleon politic. Voi credeți că a fi contra înseamnă să fii antisistem. PSD nu va acoperi ineptia și lipsa de performanță. Vrem o reformă reală care să aducă locuri de muncă bine plătite, investiții și salarii care cresc. Pentru noi este o obligație să ne gândim la fiecare dintre români. România nu are nevoie de austeritate extremă. Nu putem trece cu buldozerul peste țară doar tăind și concediind. Austeritatea aplicată fără discernământ va duce România la recesiune.

Nu merge cu ultimatumuri și amenințări în fața PSD. Noi nu guvernăm cu pistolul la tâmplă”, a spus Grideanu.

George Simion a încercat să provoace, astfel, amânarea ședințelor pentru cele patru moțiuni de cenzură depuse în legătură cu cele patru asumări ale răspunderii Guvernului pe proiecte de reducere a deficitului bugetar excesiv, prin lipsă de cvorum.

După cum a declarat liderul AUR, el ar fi vrut ca ședințele să se desfășoare luni, pentru a coincide cu așteptatele proteste ale unora dintre cadrele didactice, care sunt nemulțumite de mărirea normei didactice la 20 de ore, jumătate din timpul normal de lucru al unui angajat.

Cu toate acestea, coaliția PSD-PNL-USR-UDMR a reușit să asigure cvorumul necesar pentru începerea primei ședințe de discutare a moțiunii de cenzură, în Parlamentul României.

Pentru ca o moțiune de cenzură să fie depusă în mod legal, opoziția are nevoie de minimum 115 semnături. Pentru ca aceasta să ducă la demiterea Guvernului, este nevoie de 232 de voturi favorabile.

În prezent, opoziția parlamentară are 129 de parlamentari, excluzându-i pe cei neafiliați. Chiar și cu sprijinul celor 24 de senatori și deputați neafiliați, opoziția ar ajunge la 153 de voturi, cu mult sub pragul necesar.

Prin urmare, șansele ca Guvernul să fie răsturnat prin această moțiune sunt inexistente, chiar înainte de boicotul anunțat de AUR.

Datele oficiale din Parlament arată o majoritate confortabilă pentru coaliția de guvernare, formată din PSD, PNL și UDMR, sprijinită de grupul minorităților naționale.

PSD – 93 deputați

PNL – 50 deputați

USR – 40 deputați

UDMR – 22 deputați

Minorități – 17 deputați

PSD – 38 senatori

PNL – 22 senatori

USR – 19 senatori

UDMR – 10 senatori

În această formulă, Guvernul condus de Ilie Bolojan beneficiază de o majoritate solidă, greu de contestat.

Opoziția parlamentară este fragmentată, fiind compusă din mai multe partide și grupuri independente. Situația numerică este următoarea:

AUR – 61 deputați

SOS – 17 deputați

POT – 14 deputați

Neafiliați – 16 deputați

AUR – 28 senatori

SOS – 9 senatori

Neafiliați – 8 senatori

Chiar și cu sprijinul tuturor acestor grupuri, opoziția nu poate ajunge la cele 232 de voturi necesare pentru demiterea Executivului.