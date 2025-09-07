Politica Liberalul Alexandru Muraru, absent de la dezbaterile privind moțiunile de cenzură: Nu voi face jocul celor care luptă împotriva României







Alexandru Muraru, liderul PNL Iași, evită să se implice în dezbaterile moţiunilor de cenzură iniţiate de AUR, motivând că nu vrea să susţină acţiuni împotriva României. Muraru a adăugat că, pe viitor, nu va sprijini niciun fel de acțiune inițiată de partide care pun în pericol interesele țării.

„Am decis să nu particip la moţiunea de cenzură a partidului de sorginte infracţională, coordonat şi finanţat de Kremlin”, a scris deputatul pe Facebook.

În mesajul său, Muraru a menționat că a acționat la fel și în luna iulie, când a informat conducerea PNL că nu va susține o moțiune de cenzură inițiată de un partid pe care îl consideră antiromânesc și asemănător unui grup infracțional organizat.

„Nu voi face niciodată jocul celor care luptă împotriva României, a reformelor şi a sistemului democratic. La fel am procedat în luna iulie, când am anunţat conducerea PNL şi am explicat că nu legitimez o asemenea cacealma, anume o moţiune de cenzură propusă de un partid antiromânesc care se comportă ca un grup infracţional organizat”, a spus el.

Muraru susține că AUR, prin moțiunile repetate, se poziționează împotriva reformelor. El afirmă că partidul încearcă să împiedice schimbările necesare în România, precum eliminarea privilegiilor, reducerea risipei, consolidarea instituțiilor și modernizarea managementului companiilor de stat.

„AUR vrea un stat slab, ineficient şi clientelar, pe care să-l poată ataca la nesfârşit, în loc să-l repare. Voi vota şi voi acţiona mereu pentru reforme, corectitudine şi modernizarea statului, fie că vorbim de companiile de stat, de sănătate şi în toate domeniile unde România are nevoie să recupereze decalaje. În schimb, nu voi legitima blocajul, minciuna şi privilegiile”, a arătat deputatul.

Plenul comun al Parlamentului dezbate și votează, duminică, patru moțiuni de cenzură inițiate de AUR, S.O.S. România și POT împotriva Guvernului Ilie Bolojan, ca urmare a angajării răspunderii pe cinci proiecte de lege care includ măsurile din pachetul doi de reformă.

Opoziția a hotărât să nu depună moțiune pe proiectul referitor la pensionarea magistraților. Totuși, șansele ca moțiunile să fie adoptate și guvernul demis rămân reduse, deoarece opoziției îi lipsesc peste 100 de voturi.