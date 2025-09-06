Politica Muraru, dezvăluiri despre contractul de lobby pentru Simion







Contract recent încheiat între Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) și o companie americană de lobby, în favoarea lui George Simion, va fi făcut public conform legislației americane în perioada următoare, a afirmat ambasadorului Andrei Muraru.

Potrivit acestuia, companiile de lobby trebuie să facă publice toate contactele avute cu oficialii de la Washington în termen de șase luni de la semnarea acordului.

„Da, contractul este autentic şi s-ar putea să vedem, pentru că aceste contracte, obligaţia prestatorilor de lobby este să comunice toate contactele pe care le-au avut cu oficialii americani în baza acestor contracte la şase luni după perfectarea lor”, a spus Andrei Muraru.

Diplomatul afirmă că George Simion a reușit să intre în anumite cercuri ale mișcării conservatoare Make America Great Again datorită relațiilor pe care le are în grupul politic european din care face parte AUR, precum și prin contractele de lobby pe care le-a încheiat.

„A reuşit să ajungă în anumite cercuri ale mişcării conservatoare Make America Great Again graţie unor contacte”, a adăugat el.

În viziunea sa, George Simion se numără printre puținii politicieni români care încearcă să înțeleagă modul în care funcționează mediul politic american, inclusiv relațiile cu presa, lobby-ul și grupurile politice.

Diplomatul a remarcat că, spre deosebire de mulți lideri din politica mainstream românească, pe care nu i-a mai întâlnit la Washington de luni sau chiar de peste un an, Simion demonstrează atât abilitate, cât și interes în construirea acestor conexiuni.

„Mi se pare că domnul Simion este unul din puţinii politicieni din România care încearcă să intuiască cum funcţionează acest mediu politic american, şi cu presă, şi cu lobby, şi cu grupuri politice, spre deosebire de mulţi alţi lideri mainstream din România pe care nu i-am mai văzut la Washington de luni bune sau de un an, un an şi jumătate şi cred că acest lucru ţine de abilitatea fiecăruia de a dezvolta astfel de relaţii, de interesul fiecăruia”, a adăugat Muraru.

În luna mai, Departamentul de Justiție al Statelor Unite a publicat pe site-ul oficial un document în care apare numele prim-vicepreședintelui AUR, Marius Lulea, într-un contract de 1,5 milioane de euro cu o companie americană de lobby, încheiat în campania electorală, în favoarea lui George Simion. Până atunci, AUR negase existența unui astfel de acord.

Pe 24 aprilie, după ce informațiile au devenit publice, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a anunțat declanșarea unui control pentru a verifica dacă partidul condus de George Simion a încheiat contractul cu firma americană BGD Legal and Consulting, în valoare de 1,5 milioane de dolari. În baza acestui contract, compania urma să organizeze întâlniri ale lui Simion cu lideri politici de la Washington și să-i asigure apariții în presa americană.

La momentul respectiv, AUR a transmis un drept la replică în care susținea că partidul nu a semnat niciun contract cu firma, deși documentele existau înregistrate la Departamentul de Justiție al SUA și erau publicate pe site-ul acestuia, fără semnătura lui Marius Lulea. Formațiunea a anunțat totodată că a cerut AEP să verifice și să informeze publicul cu privire la presupusele cheltuieli din subvenția publică.

În comunicatul său din 24 aprilie, AEP a precizat că, „având în vedere informațiile apărute în spațiul public referitoare la posibile activități de propagandă politică desfășurate de AUR în încălcarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, au fost demarate procedurile legale pentru declanșarea misiunii de control privind verificarea finanțării campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din 2025, precum și a finanțării activității curente a partidului”.