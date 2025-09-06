Monden Radu Buzăianu, gelos pe succesul lui Mihai Gâdea: Nicușor Dan merge să popularizeze vestea reîntoarcerii lui Gâdea. E un drum greșit







Vedeta B1 TV, jurnalistul Radu Buzăianu a publicat pe Facebook o postare critică la adresa lui Nicușor Dan. Supărarea lui Radu Buzăianu a venit în contextul anunțatei revenirii în platou a realizatorului Antena 3, Mihai Gâdea. Jurnalistul B1 TV a remarcat că într-un promo TV se anunță prezența președintelui Nicușor Dan în ediția de luni, pentru „popularizarea veștii” privind întoarcerea lui Gâdea. Mirarea sa nu a rămas fără replică din partea următirorilor., fiind declanșată o dezbatere aprinsă.

„Știți de unde știu că se întoarce Mihai Gâdea? Mi s-a spus într-un promo că se duce președintele Nicușor Dan în ediția de luni să îi ajute la popularizarea veștii”, scrie Buzoianu. El afirmă că, deși a sprijinit cândva ideea lui Nicușor Dan ca alternativă la „un sistem îmbâcsit”, odată ajuns în vârful puterii acesta „se integrează perfect” în sistem. În opinia sa, atitudinea lui Nicușor Dan reprezintă o abdicare de la principiile care l-au propulsat la Cotroceni.

În postare, Buzăianu reproșează Președintelui Nicușor Dan alegerea Antenei 3 pentru bilanțul de 100 de zile și pentru apariția de luni. „Te duci la o slujbă (n.r. slujnă religioasă), anunți A3. Bilanțul de 100 de zile, făcut la televiziunea lui Voiculescu. Se întoarce Gâdea, te duci să popularizezi asta cu prezența.” El notează că televiziunea ar fi criticat ani la rând înainte de a reevalu(a) favorabil, după „o prestație spectaculoasă în dezbaterea cu Simion”.

Radu Buzăianu merge mai departe cu critica la adresa președintelui României: „Nu m-ar mira ca partidul acela prezidențial să îl facă cu oamenii din această imagine. Să îi facă Dan Voiculescu partidul prezidențial.” Concluzia sa este tranșantă: „Eu zic că e pe un drum greșit. Noi ne vedem de al nostru.”

Mihai Gâdea este unul dintre cei mai cunoscuți realizatori TV din România, iar Antena 3 CNN este postul la care acesta a moderat emisiuni de analiză politică și actualitate. Luni, 8 septembrie, de la ora 21.00 va avea loc dezbaterea la care este invitat anunțat președintel României, Nicușor Dan.

Până la acest moment, nu există o reacție publică a Administrației Prezidențiale, a Antena 3/CNN sau a lui Mihai Gâdea la afirmațiile acestuia. Programarea exactă a apariției de luni și formatul ediției nu au fost comunicate oficial în afara promo-ului menționat în postare.

Nu este prima dată când Nicușor Dan este vizat de critici din zona susținătorilor care i-au sprijinit ascensiunea politică. Majoritatea argumentând că evoluția lui Nicușor Dan contrazice așteptările de „ruptură” față de vechiul sistem mediatico-politic.