Ecourile vizitei la Beijing. „Păcălici”, replica lui Adrian Năstase pentru un fost europarlamentar

Ecourile vizitei la Beijing. „Păcălici", replica lui Adrian Năstase pentru un fost europarlamentar
Adrian Năstase l-a numit „păcălici” pe fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, după ce acesta a cerut retragerea statutului de „utilitate publică” pentru Fundația Europeană Titulescu.

Motivul invocat: Adrian Năstase a apărut în fotografie la Beijing alături de lideri mondiali, inclusiv Vladimir Putin. „Bănuiesc că va cere, pe același motiv, demiterea președintelui Trump”, a scris fostul premier pe blogul său.

Adrian Năstase: În 1934, a restabilit relațiile diplomatice cu URSS

„Un oarecare păcălici a cerut să se retragă statutul de utilitate publică Fundației Europene Titulescu pe motiv că am apărut în aceeași poză cu Putin. Bănuiesc că păcălicul respectiv va cere, pentru același motiv, demiterea președintelui Trump. PS1: Poate însă s-a gândit că Titulescu, în 1934, a restabilit relațiile diplomatice cu URSS?”, a mai transmis Adrian Năstase.

Fostul premier a făcut referire și la ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, amintind că la recepția oferită de președintele Xi Jinping a stat la aceeași masă cu șeful statului major al armatei chineze: „Nu vreau să-l supăr și mai mult pe ministrul nostru al Apărării, dar, la recepția oferită de președintele Xi, am stat la aceeași masă cu șeful statului major al armatei chineze”.

Participarea Lui Adrian Năstase la parada militară din China

Năstase și Viorica Dăncilă

sursa: adriannastase.ro

Fostul premier Adrian Năstase a participat alături de Viorica Dăncilă și soția sa la parada militară de la Beijing, unde au fost prezenți și președintele chinez Xi Jinping, liderul rus Vladimir Putin și liderul nord-coreean Kim Jong Un. Evenimentul marca sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Năstase a explicat că a fost invitat în China ca persoană particulară și că „în niciun caz” nu a reprezentat conducerea politică actuală a României. „Cred că MAE nu a înțeles, evenimentul a avut loc la Beijing, și nu la Moscova”, a precizat fostul premier.

El a mai spus, că „oricât de mare ar fi influența mea în China, nu cred că pot decide pe cine să invite președintele Xi în țara sa. Cum nu pot să decid pe cine să invite președintele Trump în Alaska. Cândva, va trebui să explic, mai pe larg, despre importanța memoriei în politica externă”.

