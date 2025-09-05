Trump va discuta cu Putin după convorbirea cu Zelenski
- Andreea Răzmeriță
- 5 septembrie 2025, 13:22
Donald Trump a declarat joi că urmează să discute în curând cu președintele rus Vladimir Putin, după ce a avut o convorbire cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski și cu mai mulți lideri europeni. Anunțul, făcut în cadrul unui dineu cu giganții din tehnologie la Casa Albă, marchează o nouă etapă în eforturile de mediere ale liderului american, la scurt timp după summitul de la Anchorage, Alaska, unde Trump și Putin s-au întâlnit luna trecută, relatează TF1 Info.
Trump plănuiește să poarte o conversație cu Putin
Donald Trump a precizat că menține un „dialog foarte bun” cu liderul de la Kremlin și a sugerat că relația personală pe care o are cu Vladimir Putin ar putea fi cheia unor evoluții viitoare în conflictul ruso-ucrainean. Declarația a venit în contextul unei întrebări directe din partea unei jurnaliste, care l-a întrebat dacă, după discuția cu Zelenski, plănuiește un nou contact cu Putin.
„Da, intenționez. Avem un dialog foarte bun”, a fost răspunsul lui Trump
Peskov a confirmat la rândul său, vineri, că o eventuală conversație poate fi organizată într-un timp scurt. Discuția este relevantă pentru că survine la doar câteva săptămâni după ce Putin a fost primit în Alaska, într-un summit ce a pus capăt izolării sale internaționale, dar care nu a dus la un armistițiu.
Șeful de la Casa Albă afirmă că s-a înșelat despre războiul din Ucraina
În timpul aceluiași eveniment de la Casa Albă, Trump a reiterat faptul că s-a înșelat atunci când a considerat că războiul din Ucraina ar fi „ușor de rezolvat”. Liderul american a admis că situația este mult mai complexă decât a anticipat, deși se baza pe relațiile sale speciale cu Kievul și Moscova.
El a invocat cifre dramatice, afirmând că numai săptămâna aceasta au murit 7.014 persoane în conflict, majoritatea soldați, dar și câțiva civili din Kiev. Trump a subliniat că rata pierderilor umane este comparabilă cu cea din cel de-al Doilea Război Mondial, însă nu a precizat sursele acestor informații.
Donald Trump și promisiunea de rezolvare
În ciuda admiterii dificultăților, Donald Trump și-a păstrat optimismul. „Această sarcină s-a dovedit a fi mai dificilă, dar o vom rezolva. Vom rezolva totul”, a afirmat președintele american, într-un mesaj adresat atât publicului intern, cât și partenerilor internaționali.
Liderul de la Casa Albă a subliniat din nou ideea că experiența sa diplomatică și relațiile personale cu lideri precum Vladimir Putin și Volodimir Zelenski îi oferă o poziție unică pentru a negocia soluții. Trump a afirmat că a încheiat trei războaie de lungă durată, unul de 31 de ani, altul de 34 și un al treilea de 37 de ani, soldate cu milioane de victime.
