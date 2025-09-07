Politica

Rogobete, după ce moțiunea de cenzură pe Sănătate a fost respinsă: Opoziția a încercat să transforme reforma într-un discurs populist

Rogobete, după ce moțiunea de cenzură pe Sănătate a fost respinsă: Opoziția a încercat să transforme reforma într-un discurs populistRogobete. Sursa foto: Facebook
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Pachetul de măsuri pentru Sănătate va aduce schimbări majore privind modul în care sunt conduse spitalele din România, spune Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății. După ce moțiunea de cenzură legată de acest sector a fost respinsă de Parlament, oficialul i-a asigurat pe români că reforma include criterii clare legate de performanța managerilor din unitățile medicale.

„Opoziția a încercat să transforme reforma în sǎnǎtate într-un discurs populist și demagogic”, a scris el pe Facebook.

Rogobete, despre moțiunea de cenzură respinsă

Ministrul Sănătății afirmă că Pachetul 2 vizează o gestionare mai eficientă a resurselor, cu scopul de a plasa pacientul în centrul sistemului medical.

„Eu aleg să spun adevărul: Pachetul 2 pentru Sǎnǎtate nu înseamnă austeritate, ci eficiență. Nu înseamnă tăieri, ci reașezarea corectă a resurselor. Nu înseamnă pierdere, ci șansa de a construi un sistem care pune pacientul pe primul loc”, a spus ministrul Sănătății.

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 8 septembrie 2025. Despre Ahile. Confesiuni (III) 
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 8 septembrie 2025. Despre Ahile. Confesiuni (III) 
Locul din România în care o fată a venit într-un car de foc
Locul din România în care o fată a venit într-un car de foc

Oficialul a explicat că, timp de ani de zile, pacienții au fost plimbați între cabinete, diagnosticați cu întârziere sau lăsați să aștepte.

„De ani de zile, pacienții sunt plimbați între cabinete, diagnosticați târziu și lăsați să aștepte. Asta schimbăm. Introducem trasee clare, reguli simple și soluții rapide. Prima investigație se face imediat, celelalte – dacă sunt necesare – sunt acoperite în programele naționale. În loc de haos, punem ordine. În loc de risipă, punem responsabilitate”, a continuat el.

Parlamentul României

Parlamentul României. Sursa foto: INQUAM Photos/George Călin

Promisiuni legate de extinderea listei de medicamente compensate

Ministrul a dat asigurări că lista de medicamente compensate va fi extinsă în următoarea perioadă. De asemenea, Rogobete a menționat că vor exista schimbări legate de programul de lucru din ambulatorii.

„Am auzit și atacurile despre medicamente, despre medici, despre prevenție. Vă spun direct: extindem lista de medicamente compensate, întărim medicina de familie și o orientǎm cǎtre servicii de prevenție și screening, deschidem ambulatoriile până seara, reducem presiunea de pe urgențe. Toate pentru ca accesul să fie mai aproape de oameni, nu mai greu”, a adăugat oficialul.

Alexandru Rogobete, despre noile reguli impuse în spitale

Ministrul Sănătății a precizat că reforma nu vizează nu medicamentele și tratamentele, ci și modul de conducere al spitalelor. Potrivit acestuia, pachetul de măsuri include criterii clare de performanță pentru manageri și noi reguli legate de organizarea concursurilor pentru șefii de secție.

„Schimbăm indicatorii de evaluare a managerilor de spitale. Pentru mine, a fi manager de spital nu este un bonus, ci o responsabilitate uriașă. A fi șef de secție nu este un privilegiu, ci o datorie față de pacienți și echipa medicală. Orice poziție de conducere într-un spital trebuie obținută prin concurs corect, nu prin numiri incerte”, a mai spus ministrul.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:16 - Ce urmează după respingerea moțiunilor de cenzură
22:08 - Maica Domnului și importanța „Marianismului” în dogmatica religiei creștine
21:53 - Horoscopul lui Dom’ Profesor, 8 septembrie 2025. Despre Ahile. Confesiuni (III) 
21:43 - Sorin Stanciu, președintele UZPR, a încetat din viață
21:29 - Slăbiciunea lui Ion Țiriac, dezvăluită din sânul familiei: Îi place lui, ce să zic?
21:19 - Cod galben de viituri în trei județe din România. Alerta se menține până dimineață

Proiecte speciale