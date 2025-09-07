Politica Rogobete, după ce moțiunea de cenzură pe Sănătate a fost respinsă: Opoziția a încercat să transforme reforma într-un discurs populist







Pachetul de măsuri pentru Sănătate va aduce schimbări majore privind modul în care sunt conduse spitalele din România, spune Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății. După ce moțiunea de cenzură legată de acest sector a fost respinsă de Parlament, oficialul i-a asigurat pe români că reforma include criterii clare legate de performanța managerilor din unitățile medicale.

„Opoziția a încercat să transforme reforma în sǎnǎtate într-un discurs populist și demagogic”, a scris el pe Facebook.

Ministrul Sănătății afirmă că Pachetul 2 vizează o gestionare mai eficientă a resurselor, cu scopul de a plasa pacientul în centrul sistemului medical.

„Eu aleg să spun adevărul: Pachetul 2 pentru Sǎnǎtate nu înseamnă austeritate, ci eficiență. Nu înseamnă tăieri, ci reașezarea corectă a resurselor. Nu înseamnă pierdere, ci șansa de a construi un sistem care pune pacientul pe primul loc”, a spus ministrul Sănătății.

Oficialul a explicat că, timp de ani de zile, pacienții au fost plimbați între cabinete, diagnosticați cu întârziere sau lăsați să aștepte.

„De ani de zile, pacienții sunt plimbați între cabinete, diagnosticați târziu și lăsați să aștepte. Asta schimbăm. Introducem trasee clare, reguli simple și soluții rapide. Prima investigație se face imediat, celelalte – dacă sunt necesare – sunt acoperite în programele naționale. În loc de haos, punem ordine. În loc de risipă, punem responsabilitate”, a continuat el.

Ministrul a dat asigurări că lista de medicamente compensate va fi extinsă în următoarea perioadă. De asemenea, Rogobete a menționat că vor exista schimbări legate de programul de lucru din ambulatorii.

„Am auzit și atacurile despre medicamente, despre medici, despre prevenție. Vă spun direct: extindem lista de medicamente compensate, întărim medicina de familie și o orientǎm cǎtre servicii de prevenție și screening, deschidem ambulatoriile până seara, reducem presiunea de pe urgențe. Toate pentru ca accesul să fie mai aproape de oameni, nu mai greu”, a adăugat oficialul.

Ministrul Sănătății a precizat că reforma nu vizează nu medicamentele și tratamentele, ci și modul de conducere al spitalelor. Potrivit acestuia, pachetul de măsuri include criterii clare de performanță pentru manageri și noi reguli legate de organizarea concursurilor pentru șefii de secție.

„Schimbăm indicatorii de evaluare a managerilor de spitale. Pentru mine, a fi manager de spital nu este un bonus, ci o responsabilitate uriașă. A fi șef de secție nu este un privilegiu, ci o datorie față de pacienți și echipa medicală. Orice poziție de conducere într-un spital trebuie obținută prin concurs corect, nu prin numiri incerte”, a mai spus ministrul.