AUR își boicotează propria moțiune de cenzură. Simion și-a scos parlamentarii din sală, dar ședința a început fără ei

Parlamentarii Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) au decis să nu participe la ședința din Parlament în care urma să fie dezbătută moțiunea de cenzură depusă chiar de ei, a anunțat, la Parlament, George Simion.
Decizia surprinzătoare a fost anunțată cu puțin timp înainte de începerea ședinței și a generat confuzie în rândul opoziției. Deși AUR a inițiat procedura pentru demiterea Guvernului, liderul formațiunii a decis retragerea parlamentarilor din sală.
Manevra lui Simion nu a funcționat. Ședința Parlamentului a început
George Simion a încercat să provoace, astfel, amânarea ședințelor pentru cele patru moțiuni de cenzură depuse în legătură cu cele patru asumări ale răspunderii Guvernului pe proiecte de reducere a deficitului bugetar excesiv, prin lipsă de cvorum.
După cum a declarat liderul AUR, el ar fi vrut ca ședințele să se desfășoare luni, pentru a coincide cu așteptatele proteste ale unora dintre cadrele didactice, care sunt nemulțumite de mărirea normei didactice la 20 de ore, jumătate din timpul normal de lucru al unui angajat.
Cu toate acestea, coaliția PSD-PNL-USR-UDMR a reușit să asigure cvorumul necesar pentru începerea primei ședințe de discutare a moțiunii de cenzură, în Parlamentul României.
Pentru ca o moțiune de cenzură să fie depusă în mod legal, opoziția are nevoie de minimum 115 semnături. Pentru ca aceasta să ducă la demiterea Guvernului, este nevoie de 232 de voturi favorabile.
În prezent, opoziția parlamentară are 129 de parlamentari, excluzându-i pe cei neafiliați. Chiar și cu sprijinul celor 24 de senatori și deputați neafiliați, opoziția ar ajunge la 153 de voturi, cu mult sub pragul necesar.
Prin urmare, șansele ca Guvernul să fie răsturnat prin această moțiune sunt inexistente, chiar înainte de boicotul anunțat de AUR.
Datele oficiale din Parlament arată o majoritate confortabilă pentru coaliția de guvernare, formată din PSD, PNL și UDMR, sprijinită de grupul minorităților naționale.
PSD – 93 deputați
PNL – 50 deputați
USR – 40 deputați
UDMR – 22 deputați
Minorități – 17 deputați
PSD – 38 senatori
PNL – 22 senatori
USR – 19 senatori
UDMR – 10 senatori
În această formulă, Guvernul condus de Ilie Bolojan beneficiază de o majoritate solidă, greu de contestat.
Opoziția parlamentară este fragmentată, fiind compusă din mai multe partide și grupuri independente. Situația numerică este următoarea:
AUR – 61 deputați
SOS – 17 deputați
POT – 14 deputați
Neafiliați – 16 deputați
AUR – 28 senatori
SOS – 9 senatori
Neafiliați – 8 senatori
Chiar și cu sprijinul tuturor acestor grupuri, opoziția nu poate ajunge la cele 232 de voturi necesare pentru demiterea Executivului.
