Politica AUR își boicotează propria moțiune de cenzură. Simion și-a scos parlamentarii din sală, dar ședința a început fără ei







Parlamentarii Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) au decis să nu participe la ședința din Parlament în care urma să fie dezbătută moțiunea de cenzură depusă chiar de ei, a anunțat, la Parlament, George Simion.

Decizia surprinzătoare a fost anunțată cu puțin timp înainte de începerea ședinței și a generat confuzie în rândul opoziției. Deși AUR a inițiat procedura pentru demiterea Guvernului, liderul formațiunii a decis retragerea parlamentarilor din sală.

George Simion a încercat să provoace, astfel, amânarea ședințelor pentru cele patru moțiuni de cenzură depuse în legătură cu cele patru asumări ale răspunderii Guvernului pe proiecte de reducere a deficitului bugetar excesiv, prin lipsă de cvorum.

După cum a declarat liderul AUR, el ar fi vrut ca ședințele să se desfășoare luni, pentru a coincide cu așteptatele proteste ale unora dintre cadrele didactice, care sunt nemulțumite de mărirea normei didactice la 20 de ore, jumătate din timpul normal de lucru al unui angajat.

Cu toate acestea, coaliția PSD-PNL-USR-UDMR a reușit să asigure cvorumul necesar pentru începerea primei ședințe de discutare a moțiunii de cenzură, în Parlamentul României.

Pentru ca o moțiune de cenzură să fie depusă în mod legal, opoziția are nevoie de minimum 115 semnături. Pentru ca aceasta să ducă la demiterea Guvernului, este nevoie de 232 de voturi favorabile.

În prezent, opoziția parlamentară are 129 de parlamentari, excluzându-i pe cei neafiliați. Chiar și cu sprijinul celor 24 de senatori și deputați neafiliați, opoziția ar ajunge la 153 de voturi, cu mult sub pragul necesar.

Prin urmare, șansele ca Guvernul să fie răsturnat prin această moțiune sunt inexistente, chiar înainte de boicotul anunțat de AUR.

Datele oficiale din Parlament arată o majoritate confortabilă pentru coaliția de guvernare, formată din PSD, PNL și UDMR, sprijinită de grupul minorităților naționale.

PSD – 93 deputați

PNL – 50 deputați

USR – 40 deputați

UDMR – 22 deputați

Minorități – 17 deputați

PSD – 38 senatori

PNL – 22 senatori

USR – 19 senatori

UDMR – 10 senatori

În această formulă, Guvernul condus de Ilie Bolojan beneficiază de o majoritate solidă, greu de contestat.

Opoziția parlamentară este fragmentată, fiind compusă din mai multe partide și grupuri independente. Situația numerică este următoarea:

AUR – 61 deputați

SOS – 17 deputați

POT – 14 deputați

Neafiliați – 16 deputați

AUR – 28 senatori

SOS – 9 senatori

Neafiliați – 8 senatori

Chiar și cu sprijinul tuturor acestor grupuri, opoziția nu poate ajunge la cele 232 de voturi necesare pentru demiterea Executivului.