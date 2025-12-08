Bolojan, discuții cu ministrul german al Apărării. Întâlnirea are loc la baza aeriană Mihail Kogălniceanu

Premierul Ilie Bolojan va avea marţi, 9 decembrie, o întâlnire cu ministrul federal al apărării din Germania, Boris Pistorius, în Baza 57 Aeriană „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino” de la Mihail Kogălniceanu, un punct strategic pentru apărarea aliată pe Flancul Estic, potrivit unui comunicat dat de Guvern.

La discuţii va participa şi secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale din cadrul MApN, Sorin Dan Moldovan.

Întâlnirea va fi urmată de declaraţii comune de presă ale premierului şi ministrului german al apărării, anunță Executivul.

Moțiunea de cenzură „România nu este de vânzare” împotriva Guvernului Bolojan va fi dezbătută și votată pe 15 decembrie.

Inițiatorii moțiunii au strâns 119 semnături, majoritatea de la partidul AUR, însă șansele ca aceasta să fie adoptată sunt reduse. Birourile permanente reunite ale Parlamentului au stabilit că prezentarea moțiunii va avea loc luni, de la ora 15:30, iar dezbaterea și votul vor fi programate lunea următoare, de la ora 14:00.

Moțiunea de cenzură “România nu este de vânzare - fără progresişti la guvernare”, inițiată de Grupul parlamentar PACE - Întâi România și susținută de AUR, a fost depusă vineri la Parlament. Chestorul Senatului, Ninel Peia (PACE - Întâi România), a depus moțiunea la Senat și Camera Deputaților și a îndemnat parlamentarii PSD să o susțină „pentru a scăpa de progresişti”, declarând că a făcut acest gest „cadou” președintelui PSD, Sorin Grindeanu, de ziua lui de naștere.

Grupul parlamentar PACE - Întâi România critică Guvernul Bolojan pentru că „a demonstrat incapacitatea de a gestiona finanțele, sănătatea, educația, protecția socială, justiția și administrația publică - toate domeniile vitale care definesc viața unui popor liber și demn”.

Deputatul Victor Ponta a anunțat că a semnat moțiunea de cenzură.

„Am semnat ieri, la Parlament, cu toată convingerea, Moţiunea parlamentarilor neafiliaţi intitulată „România nu este de vânzare – un guvern fără USR”! Este vorba despre o iniţiativă a peste 22 de parlamentari care înţeleg pericolul la adresa României reprezentat de acapararea Statului (Externe, Apărare, Economie, Mediu, Radioul Public, companiile la care Statul este acţionar) de către gruparea numită USR – o grupare controlată şi dirijată de forţe externe şi care acţionează împotriva interesului naţional”, a fost mesajul lui Victor Ponta.

Întrebat despre acest subiect, premierul Ilie Bolojan a declarat că depunerea unei moțiuni de cenzură va declanșa procedura parlamentară și va permite evaluarea susținerii guvernului.

„În condiţiile în care se depune o moţiune de cenzură, se derulează procedura parlamentară şi se va testa atunci susţinerea de care se bucură guvernul”, a arătat el.