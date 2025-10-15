Ministrul german al Apărării: Compromisul privind serviciul militar este putred

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a respins miercuri acuzațiile potrivit cărora ar fi blocat un acord în coaliția condusă de Friederich Merz privind reforma serviciului militar, considerată un proiect esențial al Berlinului în contextul intensificării amenințării ruse, potrivit AFP.

Ministrul a calificat drept „putred” compromisul privind serviciul militar și a afirmat că disputele apărute după refuzul său de a aproba acordul dintre parlamentarii social-democrați și cei din Uniunea Creștin Democrată și Uniunea Creștin Socială „sunt mai puțin dramatice decât se spune”.

El a menținut obiectivul ca legea respectivă să intre în vigoare la 1 ianuarie, act normativ care prevede creșterea numărului de militari din Bundeswehr, armata germană, de la 182.000 la cel puțin 260.000.

Conservatorii conduși de cancelarul Friedrich Merz sunt nemulțumiți de ministrul Apărării, după ce acesta a respins marți un compromis propus, potrivit AFP.

„În 30 de ani de Bundestag, n-am văzut nicodată un ministru torpilând în mod frontal o procedură legislativă importantă care să ţină de propriul său domeniu de responsabilitate şi aruncându-şi propriul grup parlamentar în haos”, a afirmat, pentru Süddeutsche Zeitung, Norbert Röttgen, vicepreşedintele grupului parlamentar CDU.

Boris Pistorius a criticat ideea unei trageri la sorți pentru recrutarea de noi militari, măsură propusă în cazul în care obiectivele de creștere a efectivelor armatei nu ar fi atinse. Ministrul susține, în schimb, extinderea Bundeswehrului prin recrutări voluntare.

Armata se confruntă cu dificultăți în procesul de recrutare, în timp ce cancelarul Friedrich Merz vrea ca Germania să aibă „cea mai puternică armată convențională din Europa”, pe fondul intensificării amenințării ruse și al retragerii treptate a influenței americane pe continent.

Scandalul actual se adaugă altuia, legat de doborârea dronelor suspecte care survolează instalații sensibile, după o serie tot mai frecventă de astfel de incidente în Europa. Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, propune o implicare mai mare a armatei în protejarea aeroporturilor, atribuție care aparține în prezent poliției federale.

Boris Pistorius se opune propunerii, argumentând că aceasta ar fi dificil de pus în practică. „Să vorbim mai întâi despre realităţi”, a spus acesta.

El l-a criticat pe liderul bavarez al CSU, Markus Söder, care a cerut doborârea dronelor. „Ceea ce ne ajută cel mai puțin este retorica pistolarilor”, a declarat ministrul pentru portalul The Pioneer.