Lege nouă pentru rezerviștii ruși. Mobilizați nu doar în război, ci și în operațiuni interne

Guvernul Federației Ruse a aprobat un proiect de lege privind rezerviștii Armatei, care prevede posibilitatea chemării acestora la „misiuni speciale” chiar și în perioade de pace, relatează publicația RBC, citând o copie a documentului.

Inițiativa a fost aprobată pe 13 octombrie, potrivit unei surse apropiate executivului rus, și vizează extinderea cadrului legal de utilizare a rezerviștilor în situații considerate sensibile din punct de vedere militar sau de securitate.

Proiectul de lege a fost elaborat de Ministerul Apărării al Federației Ruse, în contextul modificărilor strategice privind utilizarea forțelor armate.

Autorii propun ca rezerviștii să poată fi chemați, printr-o decizie prezidențială, la „cursuri speciale” diferite de cele de instruire sau verificare deja existente.

Aceste cursuri ar permite participarea lor la activități considerate „esențiale pentru apărarea națională”.

Potrivit documentului, „misiunile speciale” ar putea include operațiuni în cazul unor conflicte armate locale, acțiuni antiteroriste ori participarea la operațiuni militare în afara granițelor țării.

„Durata acestor cursuri nu va depăși două luni, iar rezerviștii vor beneficia de plăți suplimentare pe durata serviciului”, se menționează în textul proiectului.

În nota explicativă, autorii recunosc că legislația actuală permite utilizarea rezerviștilor doar „în perioada de mobilizare sau în timpul războiului”, însă „în timp de pace nu este prevăzut un astfel de mecanism”.

Proiectul introduce o definiție largă a termenului „misiuni speciale”, ceea ce va permite autorităților să dispună folosirea rezerviștilor fără a adopta o lege separată pentru fiecare caz.

Deputatul Andrei Kartapolov, președintele Comisiei pentru Apărare din Duma de Stat, a declarat pentru RBC că scopul este „flexibilizarea utilizării rezervei”.

„Am folosit termeni suficient de generali pentru ca rezerviștii să poată fi implicați acolo unde este necesar, fără întârzieri legislative inutile”, a afirmat el, citat de publicație.

Kartapolov a explicat că prevederea privind operațiunile în afara granițelor ar putea include și zone precum regiunile Sumî sau Harkov.

„Aceste teritorii se află de jure în afara Federației Ruse, dar acolo se desfășoară acțiuni militare care implică direct securitatea națională”, a subliniat deputatul.

Noul cadru legislativ ar putea extinde considerabil capacitatea Rusiei de a mobiliza forță umană fără a declara mobilizare generală. În prezent, mobilizarea rezerviștilor se face exclusiv pe bază de contract voluntar, semnat pe o perioadă de trei ani.

Majoritatea celor înscriși provin dintre foștii militari contractuali, care participă anual la exerciții de pregătire.

„Această modificare va permite statului să reacționeze mai rapid la amenințări hibride și să folosească resurse umane suplimentare în condiții controlate”, a declarat un analist militar citat de RBC.

Specialiștii consideră însă că proiectul ridică semne de întrebare legate de delimitarea între „timp de pace” și „situații speciale”, noțiuni care ar putea fi interpretate larg.

Pe plan internațional, inițiativa este privită ca un pas suplimentar spre consolidarea sistemului militar rusesc și o posibilă pregătire pentru scenarii extinse de conflict.

Rămâne de văzut dacă Duma de Stat va adopta proiectul în forma propusă de Ministerul Apărării, însă semnalul politic este clar: rezerviștii vor deveni o componentă activă a strategiei de securitate a Federației Ruse, chiar și în afara stării de război.