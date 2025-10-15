Marea Britanie trimite experți militari în Republica Moldova pentru a consolida apărarea antidrone

Republica Moldova. Marea Britanie va trimite în Republica Moldova un contingent de experți militari specializați în contracararea dronelor, pentru a sprijini eforturile de consolidare a capacităților de apărare într-un context regional tot mai tensionat.

Decizia, care urmează să fie anunțată oficial la reuniunea miniștrilor Apărării din statele membre NATO, reflectă angajamentul Londrei de a sprijini securitatea flancului estic și de a ajuta țările vulnerabile din vecinătatea Ucrainei să facă față amenințărilor aeriene moderne.

În paralel, guvernul britanic confirmă o investiție de 600 de milioane de lire sterline pentru accelerarea livrărilor de drone către forțele armate ucrainene, cea mai mare contribuție de acest tip din 2025, parte a efortului internațional de a contracara agresiunea Rusiei.

Decizia urmează să fie făcută publică astăzi, 15 octombrie, de ministrul britanic al Apărării, John Healey, în cadrul reuniunii Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei, desfășurată în paralel cu întâlnirea miniștrilor Apărării din țările membre NATO la Bruxelles.

Potrivit oficialilor britanici, echipa de specialitate va avea misiunea de a instrui forțele armate ale Republicii Moldova în tactici moderne de apărare împotriva dronelor, o amenințare tot mai prezentă în regiune, pe fondul intensificării atacurilor rusești în Ucraina și a incursiunilor aeriene asupra mai multor state europene.

Cea mai recentă reuniune a Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei reunește peste 50 de națiuni, inclusiv pe secretarul american Pete Hegseth și pe Secretarul General al NATO, Mark Rutte. Evenimentul este prezidat de ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, și de omologul său britanic, John Healey, care urmează să solicite aliaților accelerarea producției de drone pentru a contracara expansiunea militară a Rusiei.

Regatul Unit a livrat peste 85.000 de drone militare Ucrainei doar în primele șase luni ale acestui an, accelerând producția companiilor britanice și sprijinind locurile de muncă atât în Marea Britanie, cât și în Ucraina, potrivit Ministerului Apărării britanic.

Stocurile includ zeci de mii de drone de atac de rază scurtă, de tip FPV (first-person view), folosite pentru lovituri de precizie, recunoaștere și perturbarea activităților rusești din spatele liniilor frontului. Acestea contracarează tacticile rusești de utilizare în masă a dronelor.

Reuniunea miniștrilor Apărării din țările membre NATO, desfășurată astăzi la Bruxelles, urmărește reconfirmarea angajamentelor asumate la Summitul NATO de la Haga din iunie. Statele membre discută menținerea unui prag de 5% din PIB pentru cheltuielile de apărare, în scopul consolidării apărării colective și al continuării sprijinului acordat Ucrainei în fața agresiunii Federației Ruse.

Aminbtim că d ela începutul războiului în Ucraina, mia multe drone au survolat spațiul aerian al republicii Moldova. De asemenea, fragmente ale aparatelor au fost descoperite pe teritoriul țării noastre, confirmând încălcarea suveranității statului.

În februarie, ambasadorul desemnat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE). Diplomatului rus i-a fost înmânată o notă oficială de protest, în care autoritățile moldovene au condamnat ferm violarea spațiului aerian național și au cerut explicații din partea Moscovei.

În cadrul întrevederii, reprezentanții Guvernului Republicii Moldova au prezentat fragmente ale dronelor căzute pe teritoriul țării, drept dovadă concretă a incidentului. Chișinăul a reiterat că asemenea acțiuni constituie o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova și a cerut Federației Ruse să se abțină de la orice acțiune ce ar putea pune în pericol securitatea cetățenilor moldoveni.

Ambasadorul desemnat al Federației Ruse, Oleg Ozerov, a refuzat să recunoască responsabilitatea Moscovei pentru incident. Oficialul rus a declarat că este „prematur să se tragă concluzii privind originea dronelor” și că partea rusă „așteaptă mai multe detalii tehnice din partea autorităților moldovene”.