Grindeanu, concluzii după ședința de partid: PSD își recunoaște greșelile electorale

PSD recunoaște greșelile electorale și le leagă de lipsa unui mesaj politic clar, spune Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat. Potrivit acestuia, partidul nu a reușit să transmită un mesaj puternic, ceea ce a dus la eșecul candidatulului la alegerile pentru Primăria Capitalei. El a comparat situația cu alegerile din Buzău, unde Marcel Ciolacu, „omul cel mai hulit și înjurat în ultimul an în România”, a câștigat sub sigla PSD, cu mesaje politice clare despre coaliție și politicile guvernului.

Marți dimineață, cei din conducerea partidului s-au reunit în ședință.

„Am dezbătut despre greşelile pe care le-am făcut la Capitală, pentru că, într-un final, candidatul care vine dinspre putere, dinspre coaliţie, unul din candidaţi a câştigat, candidatul Opoziţiei s-a aflat pe locul 2. Discursul nostru a fost unul apolitic, a fost un discurs administrativ, despre proiecte, aşa cum bine ştiţi, despre ceea ce voia să facă Daniel pe Bucureşti”, a arătat el.

Președintele PSD a explicat, după ședința conducerii partidului, că discursul candidaților clasați pe primele poziții avut o puternică dimensiune politică, dincolo de oferta electorală.

„Discursul celorlalţi aflaţi în faţa noastră, dincolo şi de ofertă electorală, a fost şi unul politic”, a adăugat Grindeanu.

El a subliniat că liderul clasat pe primul loc, Ciprian Ciucu, și-a construit mesajul în jurul ideii că alegerea sa este singura care poate împiedica ascensiunea extremismului și că ceilalți candidați de dreapta se retrag în favoarea sa.

Potrivit acestuia, Anca Alexandrescu și-a concentrat campania pe argumentul că o victorie a sa ar însemna plecarea lui Bolojan de la conducere. În contrast, PSD a venit cu un discurs tehnic și administrativ, axat pe proiecte și pe realizările din Sectorul 4, însă, deși candidatul era considerat foarte bun în sondaje, lipsa unui mesaj politic clar a slăbit impactul acestuia.

„Cel de pe locul întâi, câştigătorul Ciprian a spus, votaţi-mă pe mine, fiindcă altfel câştigă extremismul, şi votaţi-mă pe mine, că ceilalţi se retrag în favoarea mea, de pe dreapta. Anca Alexandrescu a spus, votaţi-mă pe mine, că dacă eu câştig pleacă Bolojan acasă. Şi atunci, noi venind cu un discurs din interiorul puterii, un discurs tehnic, administrativ, cu proiecte, cu lucruri pe care le voiam a fi făcute pe Bucureşti, ca argumentaţie stând lucrurile bune pe care Daniel le-a făcut în sectorul 4, acest mesaj a fost mai slab decât celelalte, pentru că noi am avut un candidat bun, foarte bun, aşa cum rezulta din sondaje, care neavând un mesaj puternic şi politic, ne-a dus în situaţia dată”, a spus preşedintele PSD, după şedinţa conducerii.

El a subliniat că cel mai relevant exemplu este cel al alegerilor de la Buzău.

„Din omul cel mai hulit şi înjurat în ultimul an în România, Marcel Ciolacu, şi vorbim de un judeţ, nu vorbim de o localitate, e un judeţ, din omul vinovat de toate, din omul care a dus numai rele în România, am ajuns să câştigăm alegerile sub sigla PSD, cu acest om candidat, asumat cu mesaje politice clare legate de coaliţie şi de politicile guvernului. Şi ştiţi acest lucru, pentru că le-a spus răspicat”, a completat liderul PSD.

„Şi anul trecut, când am vrut să părem altceva decât suntem cu adevărat, candidatul nostru n-a intrat în turul 2, la alegerile prezidenţiale mă refer. Acum, acelaşi candidat, sigur, la o scară mult mai mică, dar asumat, a intrat în această competiţie şi a câştigat. Dacă Daniel Băluţa ar fi avut discurs politic, cum au avut toţi ceilalţi 13 candidaţi ai PSD-ului de la alegerile de duminică, probabil că n-ar fi câştigat alegerile de pe Bucureşti, fiindcă există un electorat mai mare de dreapta în Bucureşti, dar, în mod sigur, s-ar fi clasat, evident, pe locul 2, fără niciun fel de dubiu. Iar argumentul şi dovada stau celelalte locuri în care am avut competiţie. Asta este o primă concluzie la cald, sigur”, a mai spus Sorin Grindeanu.

Liderul politic a mai spus că scorul obținut de 20,5% reprezintă o bază bună de pornire pentru Organizația București și că rezultatul oferă speranțe pentru reconstrucția partidului.

„De fapt este un scor politic pe Bucureşti, care ne dă speranţe pentru reconstrucţie”, a mai arătat Grindeanu.

Președintele PSD a explicat că rezultatul obținut de partid în București, de 20,5%, trebuie privit ca o oportunitate de consolidare a organizației din Capitală.

„E un semnal, avem de învăţat din ceea ce s-a întâmplat duminică, din strategia greşită, pentru că nu a fost, în mod evident, o strategie corectă, din moment ce am ieşit pe locul 3, e o strategie greşită. În celelalte localităţi, am avut strategia corectă, dar tragem învăţăminte din aceste alegeri. (..) Nu înseamnă că PSD-ul are scorul de 52% cât am luat la Buzău, sau de 20-21% cât am luat la Bucureşti, vorbim de Parlament. Şi nu înseamnă că PNL-ul are la nivel naţional scorul de 37%. Nu extrapolăm şi nu amestecăm lucrurile, dar sunt semnale importante de care un partid serios trebuie să ţină cont”, a mai spus Grindeanu.