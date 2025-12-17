Cum ar fi încercat Cuc să intermedieze mita la RAR. Întâlniri secrete și detalii despre tranșele de plată

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au desfășurat, marți dimineață, o serie de percheziții într-un dosar penal ce vizează presupuse fapte de dare de mită și complicitate la dare de mită, comise la mijlocul acestui an, dar și în intervalul septembrie–noiembrie 2025. Ancheta îi are în prim-plan pe fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, și pe omul de afaceri Cătălin Daniel Bușe, administratorul societății Euro Quip International SRL, într-un context în care apare și Regia Autonomă Registrul Auto Român (RAR).

Societatea administrată de Cătălin Daniel Bușe avea ca obiect de activitate „prestarea serviciilor de întreținere și service permanent al echipamentelor de diagnosticare tip VLT”. Conform anchetatorilor, Răzvan Cuc ar fi intervenit în sprijinul afaceristului, facilitând discuțiile dintre acesta și Mihai Alecu, directorul general al Regiei Autonome Registrul Auto Român.

Potrivit DNA, fostul ministru ar fi solicitat, în cadrul unor întâlniri desfășurate în lunile septembrie, octombrie și noiembrie 2025, garanții verbale legate de respectarea unei promisiuni făcute de Cătălin Daniel Bușe către Mihai Alecu. Această promisiune viza remiterea unui procent de 6% din valoarea totală a acordului-cadru, estimată la aproximativ 23 de milioane de lei cu TVA.

Conform informațiilor obținute de Gândul, ancheta ar fi fost declanșată după ce Mihai Alecu, directorul general al Registrului Auto Român, a dezvăluit că, în luna mai 2025, Cătălin Daniel Bușe i-ar fi promis, cu titlu de mită, un procent de 6% din valoarea totală a acordului-cadru de prestări servicii ce urma să fie reînnoit între RAR și Euro Quip International SRL.

Ulterior acestui moment, directorul general al RAR ar fi devenit colaborator al DNA și ar fi purtat dispozitive de înregistrare în timpul discuțiilor purtate atât cu omul de afaceri, cât și cu Răzvan Cuc.

Mita ar fi urmat să fie acordată în situația în care Mihai Alecu ar fi întreprins demersuri pentru atribuirea contractului în mod preferențial societății Euro Quip International SRL, în urma unei proceduri de achiziție publică.

În faza inițială, susțin procurorii, Cătălin Daniel Bușe i-ar fi prezentat directorului general al RAR date tehnice privind anumite echipamente, cu scopul ca angajații de specialitate ai instituției să elaboreze caietul de sarcini. În acest fel, societatea administrată de Bușe ar fi beneficiat de un avantaj, raportat la condițiile și cantitățile de materiale și servicii necesare activităților de mentenanță.

Potrivit acelorași surse, Mihai Alecu nu ar fi acceptat promisiunea sumelor de bani, precizând că nu este nevoie de niciun demers special, întrucât Euro Quip International SRL ar fi fost singura societate care îndeplinea condițiile necesare pentru obținerea contractului.

La începutul lunii septembrie 2025, Mihai Alecu a fost contactat telefonic de Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor, care i-a solicitat o întâlnire față în față.

Întâlnirea ar fi avut loc în fața unui restaurant din București, ocazie cu care Cuc i-ar fi spus lui Mihai Alecu că este prieten apropiat cu Cătălin Daniel Bușe și că a fost rugat să îl sprijine în obținerea contractului. Alexandru Răzvan Cuc i-ar fi oferit asigurări directorului general RAR că afaceristul este de încredere și că își va respecta promisiunea de a remite procentul de 6% din valoarea viitorului contract, estimat la aproximativ 30 de milioane de lei.

Directorul general RAR ar fi refuzat din nou oferta, reiterând că nu este necesar niciun demers, întrucât societatea respectivă îndeplinea oricum condițiile de atribuire.

La data de 15 septembrie 2025, Regia Autonomă Registrul Auto Român a publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) anunțul de participare pentru încheierea unui acord-cadru având ca obiect „prestarea serviciilor de întreținere și service permanent al echipamentelor de diagnosticare tip VLT”. Valoarea totală estimată a contractului era cuprinsă între 15,80 milioane și 20,91 milioane de lei fără TVA, pentru o perioadă de 36 de luni.

La data de 8 octombrie 2025, Mihai Alecu s-a întâlnit cu Răzvan Cuc în restaurantul Ublo Bistro din București. Cu acest prilej, fostul ministru ar fi confirmat că lui Alecu i s-ar fi propus anterior de către Cătălin Daniel Bușe un procent de 7% din valoarea totală a acordului-cadru.

Răzvan Cuc ar fi arătat că a încercat să intermedieze discuțiile dintre omul de afaceri și directorul general RAR, scopul fiind obținerea reînnoirii acordului-cadru pentru Euro Quip International SRL.

Pe 13 octombrie 2025, Mihai Alecu s-a întâlnit cu Cătălin Daniel Bușe la domiciliul acestuia din București. Afaceristul i-ar fi reconfirmat promisiunea inițială, respectiv acordarea unui procent de 6% din valoarea netă a contractului. Tot atunci, ar fi fost reiterată ideea că Răzvan Cuc, prieten apropiat al lui Bușe, ar fi încercat să faciliteze atribuirea contractului.

La 20 octombrie 2025, Euro Quip International SRL a transmis oferta oficială către RAR, în valoare de 19.014.372,80 lei, la care se adaugă TVA de 3.993.018,29 lei, rezultând un total de aproximativ 23 de milioane de lei. Oferta a fost încărcată în SEAP.

Două zile mai târziu, pe 22 octombrie 2025, Mihai Alecu și Cătălin Daniel Bușe s-au întâlnit din nou la domiciliul afaceristului. Cu această ocazie, Bușe ar fi explicat că remiterea sumelor promise urma să se facă periodic, în tranșe, la intervale de 3–5 luni.

Potrivit interceptărilor realizate de DNA, Răzvan Cuc nu ar fi avut o implicare financiară directă în atribuirea contractului, însă i-ar fi oferit sprijin moral lui Cătălin Daniel Bușe și și-ar fi asumat rolul de intermediar în discuțiile cu Mihai Alecu.

La data de 3 noiembrie 2025, Mihai Alecu și Alexandru Răzvan Cuc s-au reîntâlnit în fața restaurantului Ublo Bistro. Cuc ar fi afirmat că îl va chema pe Cătălin Daniel Bușe pentru a discuta despre presiunile exercitate asupra directorului general RAR. Tot atunci, Răzvan Cuc i-ar fi transmis lui Alecu că, în urma discuțiilor cu Bușe, situația contractului era „rezolvată” și „închisă”. Fostul ministru ar fi explicat că a decis inițial să-l ajute pe omul de afaceri deoarece acesta era „disperat” și avea probleme de sănătate la acel moment.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu 16 decembrie 2025, față de Cătălin Daniel Bușe, administrator al unei societăți comerciale, și Răzvan Cuc, persoană fizică fără calitate specială, „pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită, respectiv complicitate la dare de mită”, se arată într-un comunicat oficial.

În cursul lunii septembrie 2025, Regia Autonomă Registrul Auto Român a declanșat o procedură de achiziție publică în valoare de aproximativ 23.000.000 lei cu TVA, ce are ca obiect asigurarea mentenanței echipamentelor de verificare și diagnosticare tehnică a vehiculelor.

În perioada septembrie – noiembrie 2025, inculpatul B.D.C., beneficiind și de ajutorul inculpatului C.R.A., i-ar fi promis directorului general (martor în cauză) din cadrul Registrului Auto Român, cu titlu de mită, un procent de 6% din valoarea totală a acordului-cadru menționat anterior, ce urma să fie reînnoit între instituția publică și societatea al cărei administrator este primul inculpat. Cei doi inculpați ar fi promis suma respectivă în cadrul mai multor întâlniri sau convorbiri avute cu directorul general al R.A.R., pentru ca acesta să efectueze demersurile necesare pentru desemnarea preferențială a membrilor comisiei de evaluare a ofertelor depuse de către participanții la procedura de achiziție publică, precum și pentru semnarea contractului respectiv cu societatea administrată de inculpatul B.D.C., într-un timp cât mai scurt.

Inculpatul B.D.C. ar fi promis directorului general R.A.R. că suma respectivă de bani îi va fi remisă, în tranșe, la intervale de timp de aproximativ 3-5 luni, prima tranșă urmând să fie în perioada premergătoare sărbătorii Crăciunului. Celor doi inculpați li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 309 din Codul de procedură penală. La data de 17 decembrie 2025, cei doi inculpați vor fi prezentați Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile”, se mai arată în comunicatul DNA.