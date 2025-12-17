Documentul fără de care nu mai poți face nimic cu mașina. Ce se întâmplă dacă îl pierzi, ți se fură sau este distrus

Cartea de identitate a vehiculului (CIV) este documentul emis de Registrul Auto Român (RAR) care certifică faptul că un autovehicul a fost omologat și respectă toate condițiile tehnice privind siguranța circulației pe drumurile publice din România. Fără acest document, proprietarul nu poate face o serie de operațiuni esențiale, de la înmatriculare până la vânzarea mașinii.

În situațiile în care CIV este pierdută, furată sau distrusă, RAR poate elibera un duplicat, în baza unei proceduri clare, stabilite oficial.

RAR eliberează un duplicat al cărții de identitate a vehiculului în toate cazurile în care documentul original a fost pierdut, furat sau deteriorat. Duplicatul are aceeași serie CIV ca documentul inițial, tocmai pentru a păstra continuitatea și unicitatea actului de identificare al vehiculului.

Pentru obținerea duplicatului, solicitantul trebuie să se prezinte personal la RAR, împreună cu autovehiculul, deoarece acesta trebuie identificat fizic de către reprezentanții instituției.

Procedura presupune depunerea mai multor documente, care să ateste atât identitatea solicitantului, cât și dreptul legal asupra vehiculului. În primul rând, este necesară completarea unei cereri de activitate RAR. Aceasta se completează olograf, pe propria răspundere, și se semnează în prezența angajatului RAR care efectuează prestația.

„Solicitantul trebuie să prezinte actul său de identitate, în original. De asemenea, sunt necesare documente care să dovedească calitatea de deținător legal al vehiculului, cum ar fi contractul de vânzare-cumpărare, factura sau actul de adjudecare, în situația în care solicitantul nu este persoana care figurează ca deținător în evidențele autorității de înmatriculare”, potrivit reprezentanților RAR.

În cazul în care solicitantul nu este deținătorul vehiculului, iar acesta aparține unei persoane fizice, este obligatorie prezentarea unei împuterniciri notariale. Dacă deținătorul este persoană juridică, este necesară o delegație emisă de aceasta.

Delegația trebuie să conțină datele de identificare ale reprezentantului deținătorului, să identifice clar vehiculul prin numărul de identificare (seria de șasiu sau caroserie), să precizeze explicit activitatea pentru care a fost emisă – respectiv eliberarea duplicatului cărții de identitate a vehiculului – și să poarte număr de înregistrare și semnătură.

Prețul pentru eliberarea unui duplicat al cărții de identitate a vehiculului este de 200 de lei. Pentru această sumă, RAR emite un document cu aceeași serie CIV ca cea a cărții pierdute, furate sau distruse, după identificarea fizică a mașinii: „Prezența autovehiculului la sediul RAR este obligatorie, tocmai pentru a se verifica corespondența dintre datele din evidențe și vehiculul prezentat”.

Procesul de obținere a unui duplicat al cărții de identitate a vehiculului este, în general, simplu și rapid. În practică, eliberarea documentului poate fi realizată chiar într-o singură zi. Totuși, pentru o estimare realistă a întregului demers, solicitantul trebuie să ia în calcul un interval de două până la trei zile lucrătoare.

Un aspect important este faptul că, potrivit procedurilor RAR, eliberarea duplicatului cărții de identitate a vehiculului nu necesită programare prealabilă.

La fel ca orice document legal de identificare, cartea de identitate a vehiculului are o serie unică. Seria CIV reprezintă un element distinct de identificare al documentului și nu trebuie confundată cu seria de șasiu a mașinii.

Această serie este utilizată exclusiv pentru identificarea cărții de identitate a vehiculului și este înscrisă atât pe documentul CIV propriu-zis, cât și pe certificatul de înmatriculare al mașinii. Pe cartea de identitate a vehiculului, seria CIV se găsește pe prima pagină, în colțul din dreapta jos, sub un cod de bare, și oferă un nivel suplimentar de securitate și unicitate documentului.