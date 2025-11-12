Documentul fără de care o mașină nu poate fi înmatriculată. Capcanele ascunse, explicate de RAR

Cumpărarea unui vehicul second-hand fără cartea de identitate (CIV) poate duce la imposibilitatea înmatriculării și la costuri suplimentare. Reprezentanții Registrului Auto Român (RAR) atrag atenția asupra numărului tot mai mare de cazuri în care vehiculele sunt vândute fără acest document esențial, cu promisiunea că va fi obținut ulterior: „În realitate, lipsa CIV-ului poate transforma mașina într-un bun inutilizabil”.

Cartea de identitate a vehiculului (CIV) este documentul oficial care atestă identitatea tehnică și legală a unui autoturism. Este emisă exclusiv de Registrul Auto Român și conține informații esențiale: seria de caroserie, motorizarea, masa proprie, norma de poluare și alte date care confirmă omologarea.

Fără acest document, vehiculul nu poate fi înmatriculat, nu poate trece inspecția tehnică periodică și nu poate fi folosit legal pe drumurile publice.

Conform articolului 10, alineatul (5) din Ordonanța Guvernului nr. 78/2000, „la înstrăinarea vehiculului rutier, ultimul proprietar al acestuia are obligația de a transmite dobânditorului cartea de identitate a vehiculului”.

Astfel, responsabilitatea obținerii și predării CIV-ului revine vânzătorului. Cumpărătorul are dreptul să primească documentul odată cu vehiculul, în momentul semnării contractului de vânzare-cumpărare. Lipsa acestui act face imposibilă înmatricularea mașinii și poate duce la cheltuieli considerabile pentru remedierea situației.

Reprezentanții RAR avertizează că achiziționarea unui vehicul fără CIV este o greșeală care poate avea consecințe grave: „Atunci când se cumpără un vehicul utilizat, riscurile din istoricul acestuia nu trebuie preluate de noul proprietar. Vehiculul trebuie achiziționat doar după ce vânzătorul a obținut cartea de identitate a vehiculului – CIV – de la Registrul Auto Român.

Cel care înstrăinează vehiculul are această obligație legală, iar noul proprietar are dreptul să primească CIV de la cel căruia îi oferă banii. În caz contrar, comerciantul încalcă legea, iar cumpărătorul riscă să intre în posesia unui vehicul care nu poate fi înmatriculat sau care necesită reparații costisitoare”, avertizează RAR.

RAR recomandă cumpărătorilor să verifice atent actele înainte de a achiziționa o mașină utilizată. Pentru a evita capcanele, instituția oferă o serie de recomandări esențiale:

1. Solicitați cartea de identitate a vehiculului (CIV) eliberată de RAR, documentul care atestă faptul că vehiculul a fost omologat şi îndeplineşte condiţiile tehnice privind siguranţa circulaţiei, protecţia mediului şi folosinţa conform destinaţiei.

2. Pentru vehiculele utilizate care fac obiectul înmatriculării în România, CIV trebuie să fie însoțită și de certificatul de autenticitate emis de RAR, care confirmă că vehiculul a corespuns verificărilor tehnice efectuate la certificarea autenticității.

3. Verificați concordanța datelor din CIV și, după caz, din certificatul de autenticitate cu cele înscrise în certificatul de înmatriculare și în documentele de vânzare-cumpărare. Orice neconcordanță poate indica probleme de proveniență sau modificări neomologate.

4. Evitați achiziționarea de vehicule fără CIV și, după caz, fără certificat de autenticitate, ori cu mențiunea că aceste documente vor fi obținute ulterior. În lipsa lor, mașina nu poate fi înmatriculată, iar cumpărătorul riscă să rămână cu un vehicul neutilizabil.

5. Solicitați informații clare și documente justificative privind istoricul tehnic și proveniența mașinii. Lipsa de transparență din partea vânzătorului este un semn de alarmă.

Reprezentanții RAR au explicat că au identificat numeroase situații în care vehiculele sunt vândute fără carte de identitate, cu promisiunea că documentul va fi eliberat ulterior. În realitate, procesul poate fi imposibil dacă mașina are:

-modificări neomologate față de configurația originală (de exemplu, schimbarea motorului sau a caroseriei),

-neconformități tehnice,

-ori lipsa unor documente obligatorii pentru omologare.

„În aceste cazuri, vânzătorul se sustrage de la orice responsabilitate, iar cumpărătorul devine singurul care trebuie să suporte costurile pentru readucerea vehiculului la conformitate. Uneori, valoarea acestor reparații depășește prețul de achiziție al mașinii”, a mai transmis RAR.

Pentru a preveni astfel de situații, Registrul Auto Român a lansat o acțiune de informare și control la nivel național: „Scopul este de a verifica modul în care operatorii economici care comercializează vehicule utilizate respectă prevederile legale privind omologarea și eliberarea CIV-ului. Acțiunea are caracter tematic și vizează toți operatorii economici care pun pe piață vehicule rulate. Inspectorii RAR vor verifica dacă persoanele juridice oferă cumpărătorilor cartea de identitate a vehiculului, conform obligației legale”.