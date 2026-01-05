Prognoza meteo, 5 ianuarie. Vreme instabilă la început de săptămână. Ninsori, viscol și ceață în mai multe județe

Cerul va fi în general noros și vor apărea precipitații în majoritatea regiunilor. La munte vor predomina ninsorile, iar în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, nordul Olteniei și nord-estul Munteniei, la început vor fi ninsori și lapoviță, apoi mixte, favorizând depuneri locale de polei și formarea ghețușului, potrivit ANM.

Cantitățile de precipitații vor fi de 10…20 l/mp, iar stratul de zăpadă se va situa între 10 și 20 cm la munte și 3…10 cm în zonele joase, la începutul intervalului. Vântul va sufla cu rafale de 50…70 km/h la munte și 70…85 km/h la altitudini de peste 1700 m, cu ninsoare viscolită și vizibilitate redusă.

În zona montană a județelor Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Hunedoara, mai ales la peste 1400 m, ninsorile vor fi temporar abundente, cu strat de zăpadă de 20…30 cm. În zona înaltă vântul va avea rafale de 80…90 km/h, viscolul va fi puternic, iar vizibilitatea redusă.

În Dobrogea, Oltenia și Muntenia vor predomina ploile, în general slabe, iar pe arii restrânse vântul se va intensifica, cu viteze de 45…55 km/h în Dobrogea. Temperaturile maxime se vor încadra între -2 și 7 grade, cu valori mai ridicate în Dobrogea, până la 14 grade în sudul regiunii.

Temperaturile minime vor fi între -4 și 8 grade, cu valori mai ridicate pe litoral. Se va forma ceață, mai ales în sud, sud-est și pe arii restrânse în rest, potrivit ANM.

Valorile termice diurne vor scădea față de zilele precedente și se vor apropia de cele normale pentru această perioadă. Cerul va fi mai mult noros, cu ploi temporare și posibile depuneri de polei la începutul intervalului.

Vântul va sufla moderat ziua (30…35 km/h) și slab noaptea. Temperatura maximă va fi în jur de 2 grade, iar cea minimă între 0 și 1 grad. Dimineața vor fi condiții de ceață, anunță Administrația Națională de Meteorologie.