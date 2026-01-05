Social

Cota 1400 din Sinaia, închisă temporar din cauza depunerilor masive de zăpadă

Cota 1400 din Sinaia, închisă temporar din cauza depunerilor masive de zăpadă
Circulația către cota 1.400 din Sinaia a fost suspendată ltemporar luni, 5 ianuarie, din cauza stratului consistent de zăpadă, potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova.

Trafic închis pe drumul către Cota 1400 din Sinaia

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Prahova anunţă că, începând cu ora 08.45, a închis traficul pe DC 134 Sinaia, drumul către Cota 1400. Măsura a fost luată pentru siguranţa participanţilor la trafic.

”Inspectoratul de Poliţie Judeţean Prahova informează participanţii la trafic că astăzi, 5 ianuarie 2026, începând cu ora 08.45, traficul rutier pe DC 134 Sinaia (drumul către Cota 1400) a fost închis temporar”, a transnmis IPJ Prahova.

Drumul a fost închis din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile şi a depunerilor masive de zăpadă. Poliţia a precizat că vremea nefavorabilă poate pune în pericol siguranţa şoferilor şi a pietonilor.

Recomandări pentru siguranța şoferilor în zona Cota 1400

Poliţia le-a recomandat şoferilor să evite deplasarea în zonă, să respecte indicaţiile forţelor de ordine şi să se informeze din surse oficiale înainte de a porni la drum.

Gondola Sinaia

Sursa foto: Facebook

Circulaţia va fi reluată imediat ce condiţiile meteorologice şi starea carosabilului vor permite acest lucru, în condiţii de siguranţă, precizează IPJ Prahova. Pe autostrada A1 Bucureşti–Piteşti, între kilometrii 130–148,  traficul se desfășoară în condiții de iarnă, din cauza ninsorii.

Afectări în transportul pe cablu la Sinaia din cauza vremii

Gondola Sinaia a transmis că Sania Alpină nu funcţionează cu public, din cauza condiţiilor meteorologice. În zona superioară, vântul puternic şi zăpada abundentă au acumulat chiciură pe cabluri, piloni şi baterii de role.Gondola Carp, Telescaunul Soarelui şi Telescaunul Dorului nu au fost puse în funcţiune pentru public. Măsurile au fost luate pentru siguranţa pasagerilor şi pentru prevenirea incidentelor.

La nivel naţional, ninsorile afectează judeţele Arad, Argeş, Bacău, Braşov, Buzău, Caraş-Severin, Cluj, Covasna, Dâmboviţa, Gorj, Harghita, Hunedoara, Mehedinţi, Mureş, Neamţ, Prahova, Sibiu, Suceava şi Vrancea, unde drumurile sunt parţial acoperite de zăpadă, iar în sud şi sud-est se înregistrează ploi slabe şi carosabil umed.

 

 

