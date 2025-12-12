Mercurul din termometre rămâne la un nivel ridicat, și azi, în Republica Moldova

Vremea continuă să iasă ușor din tipare, în Republica Moldova, și astăzi, după cum au informat meteorologii. Valorile termice rămân peste media acestui interval al lunii și vor ajunge la nivelul a 9 - 10 grade Celsius. În timpul nopții, minima va fi de 6 grade Celsius. Cerul va fi înnorat pe tot parcursul zilei, în toată țara, excepție va face zona de sud, acolo unde va si Soare. Vântul va sufla fără intensificări.

Sunt anunțate 9 grade Celsius la Briceni și la Rîbnița, vor fi câte 10 grade Celsius la Bălți, la Chișinău, Ștefan-Vodă și la Cahul. Mâine, în prima zi a weekendului, maximele vor fi de 7 - 10 grade Celsius, cerul va rămâne acoperit de nori în tot teritoriul, fără șanse de apariție a ploilor.

Azi, în România, cerul va fi variabil în zonele montane și submontane, însă în restul țării vor fi înnorări în general persistente și local ceață, asociată izolat cu burniță sau ploaie slabă. Noaptea va ploua slab în Maramureș, cea mai mare parte a Moldovei, local în Transilvania și pe spații mici în Banat și Crișana, iar la altitudini mari în Carpații Orientali vor fi precipitații mixte.

Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în a doua parte a nopții în Carpații de Curbură. Temperaturile maxime se vor situa în general între 3 și 13 grade Celsius, iar cele minime între -1 și 6 grade, conform celor de la ANM.

În București, cerul va fi acoperit de nori, iar mai ales dimineața și noaptea va fi ceață, posibil asociată cu burniță. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 9 grade Celsius, iar cea minimă va fi de 1 spre 2 grade Celsius, au mai informat specialiștii meteo.