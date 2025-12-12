Vremea

Mercurul din termometre rămâne la un nivel ridicat, și azi, în Republica Moldova

Comentează știrea
Mercurul din termometre rămâne la un nivel ridicat, și azi, în Republica MoldovaVremea. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Vremea continuă să iasă ușor din tipare, în Republica Moldova, și astăzi, după cum au informat meteorologii. Valorile termice rămân peste media acestui interval al lunii și vor ajunge la nivelul a 9 - 10 grade Celsius. În timpul nopții, minima va fi de 6 grade Celsius. Cerul va fi înnorat pe tot parcursul zilei, în toată țara, excepție va face zona de sud, acolo unde va si Soare. Vântul va sufla fără intensificări.

Ce maxime se vor înregistra, azi, în Republica Moldova

Sunt anunțate 9 grade Celsius la Briceni și la Rîbnița, vor fi câte 10 grade Celsius la Bălți, la Chișinău, Ștefan-Vodă și la Cahul. Mâine, în prima zi a weekendului, maximele vor fi de 7 - 10 grade Celsius, cerul va rămâne acoperit de nori în tot teritoriul, fără șanse de apariție a ploilor.

Azi, în România, cerul va fi variabil în zonele montane și submontane, însă în restul țării vor fi înnorări în general persistente și local ceață, asociată izolat cu burniță sau ploaie slabă. Noaptea va ploua slab în Maramureș, cea mai mare parte a Moldovei, local în Transilvania și pe spații mici în Banat și Crișana, iar la altitudini mari în Carpații Orientali vor fi precipitații mixte.

Vremea

Vremea. Sursa foto: Freepik

Cum va fi vremea în România, vineri, 12 decembrie

Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în a doua parte a nopții în Carpații de Curbură. Temperaturile maxime se vor situa în general între 3 și 13 grade Celsius, iar cele minime între -1 și 6 grade, conform celor de la ANM.

Încă un cui în sicriul democraţiei ruse. Kremlinul înăspreşte restricţiile pentru condamnaţii pe criterii politice
Încă un cui în sicriul democraţiei ruse. Kremlinul înăspreşte restricţiile pentru condamnaţii pe criterii politice
Ce este „taxa de oraș” și cum ajunge să fie atât de diferită de la o destinație la alta
Ce este „taxa de oraș” și cum ajunge să fie atât de diferită de la o destinație la alta

Cer acoperit de nori în Capitală

În București, cerul va fi acoperit de nori, iar mai ales dimineața și noaptea va fi ceață, posibil asociată cu burniță. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 9 grade Celsius, iar cea minimă va fi de 1 spre 2 grade Celsius, au mai informat specialiștii meteo.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:27 - Mercurul din termometre rămâne la un nivel ridicat, și azi, în Republica Moldova
08:21 - Un bărbat care lucra la reţeaua de canalizare a murit după ce a fost prins sub un mal de pământ
08:12 - Încă un cui în sicriul democraţiei ruse. Kremlinul înăspreşte restricţiile pentru condamnaţii pe criterii politice
08:01 - Ce este „taxa de oraș” și cum ajunge să fie atât de diferită de la o destinație la alta
07:55 - Bogdan Comaroni: „Documentarul Recorder este pretextul pentru ca USR să preia controlul Justiției”. Legătura secretă ...
07:48 - Robert Turcescu, atac dur la documentarul Recorder: „O diversiune de decembrie. S-a terminat cu pericolul rusesc, acu...

HAI România!

România în comă. Între psihanaliză și spovedanie.
România în comă. Între psihanaliză și spovedanie.
O diversiune în decembrie. Hai LIVE cu Turcescu
O diversiune în decembrie. Hai LIVE cu Turcescu
Ce ne așteaptă? Hai LIVE cu Turcescu
Ce ne așteaptă? Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale