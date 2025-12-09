Vremea

Creștere ușoară a valorilor termice în Republica Moldova, cerul va fi parțial senin

Creștere ușoară a valorilor termice în Republica Moldova, cerul va fi parțial seninVremea.
Vreme într-o ușoară schimbare, azi, în Republica Moldova, față de ziua anterioară. Se va înregistra o creștere ușoară a temperaturilor, care vor ajunge la nivelul de 5 - 7 grade Celsius, Soarele va ieși dintre nori, trecător, în jumătate din țară, conform meteorologilor. Vântul va sulfa moderat.

Vremea începe să se încălzească ușor în Republica Moldova

Sunt anunțate 5 grade Celsius la Chișinău, vor fi câte 6 grade la Briceni, Bălți, Rîbnița și la Ștefan-Vodă și 7 grade la Cahul. În timpul nopții, minima va ajunge la 1 grad Celsius. Cerul va fi parțial senin în centrul Republicii Moldova, în partea de sud și în sud-est. Mâine, maximele vor fi în creștere și vor atinge nivelul de 8 până la 10 grade Celsius. Cerul va fi înnorat în toate regiunile.

În România, marți, valorile termice se vor menține peste cele climatologic specifice perioadei. Nebulozitatea va fi în general persistentă în nord-vest, centru și local în zona joasă din sud. Iar în rest înnorările vor fi temporare. Spre orele serii și pe parcursul nopții vor fi ploi slabe, pe alocuri în Maramureș, nordul Transilvaniei și al Moldovei, iar în nordul Carpaților Orientali vor fi posibile precipitații mixte, cofnorm celor de la ANM.

Prognoza meteo

Vremea. Sursa foto: Pixabay

Maximele de marți din România

Vântul va sufla slab și moderat, local și temporar cu intensificări în zona montană înaltă. Temperaturile maxime se vor încadra între 5 și 14 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între -1 și 6 grade Celsius. Îndeosebi dimineața și noaptea, în zonele joase de relief, local va fi ceață, posibil mai persistentă în zona de sud.

Proiectul "Vizelor de Aur", inițiat de Mircea Abrudean, blocat de CSAT. Facilitățile pentru investitorii străini, considerate risc de securitate națională
Crăciun și Revelion cu vreme ciudată. Prognoza meteo pentru decembrie 2025 – ianuarie 2026

Ce condiții meteo vor fi azi în Capitală

Azi, în Capitală, cerul va fi mai mult noros, iar dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață și burniță. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 7 spre 9 grade, iar cea minimă se va situa în jurul a 2 grade Celsius.

Bătălia pentru București. Mai mult decât administrație. Noua Ordine Mondială. SUA și Planul de Pace
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22

