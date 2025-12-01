Exclusiv: Adi de la Vâlcea face mercurialul numerelor de mașină în Dubai: Prețul poate ajunge la milioane de euro”

Manelistul Adi de la Vâlcea și-a cumpărat mașină pe care a înregistrat-o în Dubai. Doar că acolo un număr de înmatriculare poate costa mai mult decât o casă.

Artistul a explicat teoria numerelor de la mașină pentru fanii de pe tiktok. Nu de alta, dar și el și-a înregistrat mașina în Dubai și a devenit expert.

”Nu știu dacă știți, aici în Dubai numerele de mașină, aste personalizate costă foarte-foarte mult de ordinul milioanelor de euro. Să vedeți ce număr am avut noroc să-mi iau la întâmplare”, a spus cântărețul.

Ulterior a explicat misterul pe înțelesul tuturor. Numai un expert în numerologie putea să interpreteze așa.

”Culmea e că mi-a spus și mie cineva, eu nu mi-am dat seama. 7+1+1 este egal 9, 3+6 este egal 9. Toate adunate fac 18, adică 1+8 egal 9. Plus R de la Rolls”, a mai spus Adi de la Vâlcea.

Ulterior cântărețul a spus că în Dubai un număr de mașină care are o singură cifră costă enorm la înmatriculare. ”Aici un singur număr costă 15 milioane de euro. S-a vândut unul cu 39 de milioane de euro, a fost ceva caritabil. Dar aici costă 15 milioane un număr de mașină cu un singur număr.

Cu două numere, iar este un preț foarte mare. Eu am avut noroc de un număr foarte interesant și cineva mi l-a explicat, Și acum cineva vrea să mi-l cumpere și nu-l vând că e scump acum”, a mai explicat el. Cert este că de ceva vreme, mulți dintre românii cu dare de mână preferă să se mute în Dubai. Mai ales că acolo vremea este tot timpul frumoasă și luxul la el acasă. Se pare că și Adi de la Vâlcea ce numără printre cei care preferă soarele în locul iernilor pitorești din România.