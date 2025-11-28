Fosta soție a unui membru al familiei regale din Dubai, acuzată de răpirea copiilor

Fosta soție a unui membru al familiei regale din Dubai spune că se teme să nu fie arestată, după ce fostul ei soț a depus plângeri penale în care o acuză de răpirea copiilor lor. Acest caz ridică întrebări cu privire la aplicarea custodiei, probele digitale și implicarea poliției în Emiratele Arabe Unite, potrivit lawyer-monthly.com.

Disputa o implică pe Zeynab Javadli și pe fostul ei soț, șeicul Saeed bin Maktoum bin Rashid Al Maktoum, din Dubai, unde cazul s-a agravat în ultimele săptămâni în urma acuzațiilor reciproce de răpire a copiilor.

Modalitățile de îngrijire a copiilor s-au schimbat de mai multe ori în urma diverselor acorduri și hotărâri judecătorești ulterioare, inclusiv un acord din 2022 care, potrivit Javadli, i-a acordat custodia pe termen lung. În ultimele săptămâni, ambele părți s-au acuzat reciproc de răpire în timpul schimburilor de custodie.

Autoritățile din Dubai, inclusiv poliția și serviciile de protecție a copiilor, par să examineze atât disputa privind custodia, cât și acuzațiile de infracțiuni online.

Un incident-cheie a avut loc pe 8 noiembrie la un centru de protecție a copiilor, unde aceștia aveau programată o vizită. Javadli spune că i-a recuperat după ce i-a întâlnit în afara centrului și a transmis în direct momentul respectiv, în timp ce documentele depuse la tribunal de Sheikh Saeed susțin că ea i-a luat cu forța cu ajutorul unui șofer. Plângerea lui include acuzații de defăimare și încălcări online în conformitate cu legea din Emiratele Arabe Unite.

De la incident, Javadli spune că a rămas în casa ei din Dubai împreună cu copiii, temându-se să nu fie arestată și afirmând că poliția și reprezentanții fostului ei soț au încercat să o împiedice să părăsească clădirea.

Plângerile penale privind răpirea pot declanșa evaluări pentru a stabili dacă acțiunile unui părinte constituie o mutare ilegală sau reflectă un acord de custodie contestat. Instanțele pot evalua ordinele de custodie existente și dacă vreun acord înlocuiește deciziile judiciare ulterioare.

Acuzațiile de defăimare sau încălcări online se referă la legile privind criminalitatea informatică din Emiratele Arabe Unite, care reglementează comunicațiile digitale, transmisiunile live și declarațiile publice referitoare la persoane fizice și instituții de stat.

Poliția și procurorii evaluează de obicei dacă înregistrările video, postările și comunicările periodice îndeplinesc standardele probatorii pentru procedurile penale.

Reclamațiile privind interferența terților în timpul schimburilor de custodie pot fi, de asemenea, examinate pentru a se stabili dacă incidentul a fost influențat de protocoalele de securitate, de protecție a copiilor sau de acordurile private.

Cazurile care implică dispute privind custodia în jurisdicții cu reglementări stricte în materie de criminalitate cibernetică și ordine publică atrag adesea atenția asupra structurilor internaționale de protecție a drepturilor omului.

Autoritățile responsabile de protecția copiilor pot fi implicate în determinarea problemelor imediate legate de bunăstarea copiilor, inclusiv frecventarea școlii, condițiile de viață și orice risc perceput pentru copii.

În cazul în care au fost depuse plângeri privind infracțiunile cibernetice, echipele de criminalistică digitală examinează adesea postările online, utilizarea dispozitivelor și potențialele încălcări ale legilor privind comunicarea.

Procurorii pot interveni dacă probele ating pragul necesar pentru punerea sub acuzare. În cazul disputelor familiale de mare amploare, poate avea loc o coordonare între unitățile de poliție, instanțele de familie și centrele de protecție a copilului pentru a se asigura respectarea cerințelor procedurale.

Autoritățile continuă, de obicei, să examineze probele disponibile, inclusiv înregistrările video, declarațiile și ordinele de custodie anterioare.

Dacă acuzațiile de criminalitate cibernetică sau răpire sunt confirmate, procurorii evaluează dacă materialul îndeplinește pragurile legale pentru punerea sub acuzare. Serviciile de protecție a copilului pot evalua starea de bine a copiilor și situația lor școlară.

Instanțele pot lua în considerare audieri provizorii pentru a clarifica acordurile privind custodia, în timp ce avocații pot depune documente suplimentare referitoare la acordurile anterioare și hotărârile judecătorești.