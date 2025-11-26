Fulgy, scandal și bătaie în Dubai. În rolurile principale el și BDLP

Băiatul Clejanilor, Fulgy a ajuns la nivelul următor și s-ar fi bătut într-un local de lux din Dubai. Relatarea este făcută chiar de el după ce s-ar fi încheiat evenimentul.

Fiul Clejanilor s-ar fi aflat într-un din localurile de lux din Dubai, unde era și BDLP. Cum între cei doi lucrurile nu sunt chiar roz, situația ar fi degenerat.

”Am fost atacat, am fost lovit. La prietenii mei la masă, verificați camerele. Am fost atacat de 6-7 persoane și nimeni nu a făcut nimic. Eu lucrez pentru Guvernul de aici și pentru Guvernul Arabiei Saudite”, spune Fulgy pe o filmare în care cere ajutor recepției de la localul respectiv.

Pe aceiași filmare, fiul Clejanilor explica ce s-a întâmplat. ”I-am bătut pe ăștia pe aici și s-au supărat. Deci i-am bătut pe toți și s-au supărat și acum plec. Asta s-a întâmplat.

Lui Bogdan de la Ploiești mai ales i-am dat. O să vedeți pe filmare, că filmau toți. Am bătut pe nașul lui Bogdan de la Ploiești. Nu m-a atins nimeni, doar au avut tendința să mă atingă. Dar i-am bătut pe toți ce să le fac. La Billionaire în Dubai”, a spus cântărețul după ce a ieșit din local.

Se pare că ar fi participat la altercație și mai multe doamne. ”În legătură cu doamnele care m-au bruscat, eu nu dau în femei, că dacă vă dau una vă omor. E simplă discuția. Stați potolite”, le-a transmis Fulgy.

Scandalul dintre cei doi a pornit după ce băiatul Clejanilor a făcut mai multe declarații scandaloase la adresa lui BDLP. Se pare că odată ce a ajuns în Dubai acesta ar fi vrut să pună la punct situația. Doar că lucrurile nu au ieșit exact așa cum se așteptau.