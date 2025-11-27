Cum a schimbat pandemia viața copiilor. Creștere alarmantă a problemelor de dezvoltare

Un studiu amplu realizat de Universitatea din Edinburgh a identificat o creștere a numărului de bebeluși și copii mici care se confruntă cu probleme de dezvoltare, inclusiv dificultăți de vorbire, ca urmare a restricțiilor impuse în perioada pandemiei de Covid-19, potrivit publicației Telegraph.

Cercetarea, cea mai amplă de până acum pe această temă, a analizat impactul lockdown-urilor succesive și al măsurilor de distanțare socială asupra a peste un sfert de milion de copii.

Potrivit cercetătorilor, numărul copiilor care prezentau cel puțin o problemă de dezvoltare a crescut cu până la 6,6% între martie 2020 și august 2021, perioada în care primul lockdown din Marea Britanie a fost implementat și ulterior ridicat.

În Marea Britanie, aproximativ unul din zece copii are o problemă legată de dezvoltare, care poate include aspecte legate de comportament, reglarea emoțiilor, abilități sociale sau mișcare.

Autorii raportului au explicat că această creștere ar putea fi legată de „reducerea interacțiunii sociale și reducerea participării la programele de învățare timpurie și îngrijire a copiilor”, acestea jucând un „rol important în dezvoltarea copiilor”.

Studiul, publicat în jurnalul Lancet Regional Health – Europe, vine la o săptămână după concluziile anchetei oficiale privind pandemia, care a indicat că lockdown-urile ar fi putut fi „evitate complet” dacă guvernul conservator de la acea vreme ar fi acționat mai rapid.

Președinta anchetei, Baroness Hallett, a afirmat că dacă „restricții stricte” ar fi fost impuse înainte de 16 martie 2020, aproximativ 23.000 de vieți ar fi putut fi salvate și nu ar fi fost necesar un lockdown.

Cercetările anterioare au arătat deja impactul pe termen lung al restricțiilor asupra copiilor de vârstă școlară, ale căror educație a fost perturbată.

Noua cercetare explorează însă efectele asupra copiilor care nu începuseră încă școala, constatând că 18 luni de restricții au coincis cu o creștere a problemelor de dezvoltare, inclusiv dificultăți de vorbire și comunicare, comportament și rezolvarea problemelor.

Cercetarea a inclus aproximativ 258.000 de copii cu vârste între 13–15 luni și 27–30 luni din Scoția, unde restricțiile au fost similare cu restul Regatului Unit.

Aceștia au fost urmăriți între ianuarie 2019 și august 2023, pentru a analiza tendințele înainte și după lockdown.

Studiul reprezintă cea mai mare analiză din Europa care evaluează efectele restricțiilor Covid-19 asupra dezvoltării copiilor.

Rezultatele arată că proporția copiilor cu probleme de dezvoltare a rămas mai mare decât nivelurile pre-pandemie chiar și după ridicarea restricțiilor, iar pentru copiii de 13–15 luni, tendința de creștere a continuat și după încheierea lockdown-urilor.

În cazul copiilor de 27–30 luni, creșterea s-a oprit, însă nivelul rămâne mai ridicat decât înainte de pandemie.

Dr. Iain Hardie, cercetător la Universitatea din Edinburgh, a declarat pentru The Telegraph că analiza s-a bazat pe „proporția săptămânală a copiilor la care au fost identificate probleme de dezvoltare de către asistenții medicali de familie”.

El a precizat că modelele statistice arată că restricțiile impuse în martie 2020 au condus la o creștere săptămânală a copiilor cu „probleme de dezvoltare” între 0,076% și 0,091%, ceea ce corespunde unei creșteri estimate între 5,5 și 6,6 puncte procentuale în contextul celor 72 de săptămâni de lockdown și măsuri de distanțare socială.

Dr. Hardie a explicat că unul dintre factorii observați poate fi „reducerea interacțiunii sociale și reducerea participării la programele de învățare timpurie și îngrijire a copiilor”, menționând că există și posibile legături cu „impactul pandemiei asupra stabilității financiare a părinților și asupra sănătății mintale a acestora”.

Cercetarea a fost realizată în parteneriat cu Public Health Scotland, în cadrul studiului mai amplu Covid-19 Health Impact on long-term Child Development in Scotland (CHILDS).