Cincizeci de copii creștini răpiți în Nigeria au reușit să scape

Cincizeci dintre cei 315 copii răpiți vineri de oameni înarmați dintr-o școală catolică din statul Niger, din Nigeria, au reușit să evadeze, anunță Asociația Creștină din Nigeria. Anunțul vine după ce, duminică, aceeași asociație anunțase că cel puțin 227 de elevi și profesori creștini au fost răpiți de la Școala Catolică St. Mary din Nigeria.

Asociația Creștină din Nigeria a mai spus că elevii creștini care au reușit să evadeze s-au întors la familiile lor.

În același timp, o operațiune majoră de căutare și salvare condusă de armată este în curs de desfășurare pentru cei 265 de copii rămași ostatici ai jihadiștilor și cei 12 profesori care au fost luați cu ei. Armata, poliția și agenții locali efectuează o căutare a copiilor, cercetând pădurile din apropiere și rutele îndepărtate despre care se crede că au fost folosite de atacatori.

Autoritățile din mai multe state nigeriene au ordonat închiderea școlilor în urma răpirii în masă din Niger și a unei alte luări de ostatici de mai mică amploare din statul Kebbi, de luni, când 20 de elevi au fost răpiți dintr-un internat.

Ca răspuns la seria de răpiri, președintele nigerian Bola Tinubu a ordonat recrutarea a încă 30.000 de ofițeri de poliție.

Într-o altă evoluție, 38 de persoane răpite săptămâna trecută în timpul unei slujbe religioase în statul Kwara au fost eliberate duminică, a declarat guvernatorul statului.

Două persoane au fost ucise în atacul asupra Bisericii Apostolice Hristos din Eruku.

Au fost date ordine pentru închiderea multor școli din statele Kebbi, Niger, Katsina, Yobe și Kwara.

Vestea evadării copiilor a adus o ușurare familiilor și țării care a fost șocată de soarta a sute de școlari răpiți în nord-vestul Nigeriei.

Președintele Tinubu a dispus, de asemenea, redistribuirea tuturor polițiștilor din serviciile de protecție a Persoanelor Foarte Importante (VIP) pentru a se concentra pe sarcinile de bază, în special în zonele îndepărtate predispuse la atacuri.

VIP-urile care au nevoie de protecție vor putea acum solicita personal înarmat de la Corpul de Securitate și Apărare Civilă din Nigeria (NSCDC).

Potrivit unui grup creștin implicat în acest caz, elevii creștini au reușit să scape între vineri și sâmbătă, într-o încercare curajoasă și riscantă de a fugi de răpitorii lor.

Elevii și profesorii au fost luați de la școala St Mary din Papiri, statul Niger. Rapoartele anterioare menționau că ar fi fost luați 303 elevi și 12 profesori.

Numărul lor depășește cele 276 de persoane răpite în timpul infamei răpiri în masă de la Chibok din 2014.

Poliția locală spune că bărbați înarmați au luat cu asalt școala St Mary în jurul orei 02:00 (01:00 GMT), răpind elevi care stăteau acolo.

Guvernatorul statului Niger, Mohammed Umaru Bongo, a anunțat sâmbătă că toate școlile din zonă se vor închide, avertizând că „nu este un moment pentru jocul învinuirii”.

Solicitând eliberarea celor răpiți, Papa Leon al XIV-lea și-a exprimat „o tristețe imensă” și a îndemnat autoritățile să acționeze rapid.

Autoritățile din statul Niger au declarat că școala St Mary a ignorat ordinul de închidere a tuturor internatelor în urma avertismentelor furnizate de serviciile de informații privind un risc crescut de atacuri. Școala nu a comentat această acuzație, potrivit BBC.

Răpirea de persoane pentru răscumpărare de către bande criminale a devenit o problemă majoră în multe părți ale Nigeriei.

Plata răscumpărărilor a fost interzisă în încercarea de a reduce aprovizionarea cu bani a bandelor criminale, dar a avut un efect redus.

Luni, peste 20 de eleve musulmane au fost răpite dintr-un internat din statul Kebbi. Autoritățile de acolo au ordonat acum închiderea tuturor școlilor secundare și colegiilor.

Președintele nigerian și-a amânat călătoriile în străinătate - inclusiv la summitul G20 din acest weekend din Africa de Sud - pentru a aborda preocupările legate de securitate.

Președintele Donald Trump a declarat, săptămâna trecută, că locuitorii din Nigeria care sunt de religie creștină sunt persecutați și a anunțat că va trimite trupe în Nigeria, dacă guvernul națiunii africane „continuă să permită uciderea creștinilor”.

Iar politicienii de la Washington au arătat că militanții islamiști din Nigeria îi vizează sistematic pe creștini, dar guvernul nigerian a respins această afirmație.

Mai mult, guvernul nigerian a susținut că afirmațiile conform cărora creștinii sunt persecutați ar fi „o denaturare gravă a realității”.

Un oficial a declarat că „teroriștii atacă pe toți cei care resping ideologia lor ucigașă - musulmani, creștini și cei fără credință deopotrivă”.

În nord-est, grupările jihadiste se luptă cu statul de mai bine de un deceniu.

Organizațiile care monitorizează violența spun că majoritatea victimelor acestor grupuri ar fi musulmane, deoarece majoritatea atacurilor au loc în nordul țării, unde populația este majoritar musulmană.

Dar se știe că în centrul Nigeriei au loc frecvent atacuri mortale comise păstori - care sunt în mare parte musulmani - asupra fermierilor, care sunt în mare parte creștini. Însă unii analiștii susțin că atacurile ar fi motivate de competiția pentru resurse, cum ar fi apa sau pământul, mai degrabă decât de religie.

Și tot în Nigeria, grupul terorist islamist Boko Haram a luat 276 de fete de la școala lor din orașul Chibok în 2014.

Incidentul a atras atenția internațională și a declanșat o campanie globală care a solicitat eliberarea lor. Multe au scăpat de atunci sau au fost eliberate, dar până la 100 sunt încă dispărute.