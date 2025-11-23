Apelul internațional al Papei Leon: Salvați copiii și profesorii răpiți în Nigeria

Papa Leon XIV a lansat duminică un apel pentru eliberarea „imediată” a peste 300 de eleve și profesori răpiți dintr-o școală catolică din Nigeria, într-unul dintre cele mai ample cazuri de răpire în masă raportate recent în țară.

Potrivit Asociației Creștine din Nigeria (CAN), 315 persoane – elevi și profesori – au fost răpiți vineri dimineața din școala catolică Saint Mary, situată în statul Niger, în vestul țării.

Incidentul a avut loc la doar câteva zile după ce, luni, un alt atac similar s-a produs într-un liceu din statul Kebbi, în nord-vestul Nigeriei, unde 25 de fete au fost răpite.

„Am aflat cu imensă tristețe vestea răpirii preoților, credincioșilor și elevilor din Nigeria”, a declarat Papa Leon XIV duminică dimineață. „Fac un apel urgent pentru eliberarea imediată a ostaticilor”, a adăugat acesta, exprimându-și „profunda tristețe, în special pentru numeroșii tineri răpiți și pentru familiile lor îngrijorate”.

La finalul rugăciunii Angelus, pontiful a mai subliniat: „Să ne rugăm pentru frații și surorile noastre și pentru ca bisericile și școlile să rămână întotdeauna și pretutindeni locuri de siguranță și speranță”.

Aceste evenimente survin pe fondul unei perioade tensionate în Nigeria, unde răpirile în masă au devenit tot mai frecvente. Răpirea de la Saint Mary și incidentul din statul Kebbi se adaugă la lista lungă de atacuri asupra școlilor din țară.

Președintele american de la acea vreme, Donald Trump, a declarat că ar putea lua în considerare o intervenție militară în Nigeria ca răspuns la ceea ce a numit „masacre ale creștinilor de către islamiști radicali”.

Autoritățile nigeriene au subliniat însă că violențele comise de jihadiști și de bandele criminale afectează atât creștinii, cât și musulmanii, fiecare reprezentând aproximativ jumătate din populația țării.

Nigeria rămâne marcată și de răpirea din Chibok, din nord-estul țării, unde aproape 300 de fete au fost răpite de gruparea teroristă Boko Haram acum mai bine de zece ani. Unele dintre aceste fete sunt încă dispărute.

Organizațiile internaționale și bisericile din întreaga lume au condamnat aceste atacuri și au cerut eliberarea ostaticilor.

Experții consideră că aceste incidente reflectă probleme persistente de securitate în regiunile afectate, unde atacurile armate și răpirile continuă să fie o amenințare majoră pentru comunități.

Papa Leon XIV se alătură astfel numeroaselor apeluri pentru siguranța elevilor și profesorilor și pentru protejarea școlilor și bisericilor ca locuri sigure pentru comunitate.